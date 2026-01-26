Separada, Bernardina Brito muito próxima de cara conhecida dos realities: «Já tem escova de dentes na minha casa»

Bernardina Brito surpreendeu a Internet ao anunciar o fim da sua relação de alguns anos com o pai da filha mais nova. Agora, tem surgido cada vez mais próxima de uma cara muito conhecida dos reality-shows da TVI.

Falamos de Daniela Santos, com quem Bernardina Brito criou uma forte relação de amizade desde a participação de ambas no 'Dilema', reality-show emitido pela TVI no verão de 2024.

Nos stories do Instagram, a ex-concorrente do Secret Story partilhou um vídeo no qual se vê mais uma escova de dentes em sua casa e brincou com a situação, com o sentido de humor que tanto a caracteriza.

«Malta, o caso torna-se sério quando a tua amiga passar a ter uma escova de dentes na tua casa. Amiga o caso é sério, não sei o que os internautas vão dizer sobre a situação, mas a minha amiga já tem uma escova de dentes na minha casa», afirmou.

Veja a partilha em baixo: