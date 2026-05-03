Bernardina Brito faz declaração inesquecível a pessoa especial: «A tua presença faz tudo ter mais sentido»

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Bernardina Brito

No Dia da Mãe, Bernardina Brito partilhou uma mensagem profundamente emotiva dedicada à mãe, Rosa Branca, deixando os fãs rendidos à cumplicidade entre ambas.

Este domingo, 3 de maio, dia da mãe, ficou marcado por várias homenagens sentidas nas redes sociais, e Bernardina Brito não foi exceção. A antiga concorrente de Secret Story - Casa dos Segredos recorreu ao Instagram para assinalar este dia com uma declaração que rapidamente conquistou os seguidores.

Na publicação, Bernardina revelou o papel fundamental que a mãe, Rosa Branca, tem na sua vida, descrevendo-a como muito mais do que uma figura materna. «Antes de seres a minha mãe, és a minha melhor amiga, a minha confidente, o meu porto seguro», começou por escrever.

A ex-concorrente destacou ainda o apoio incondicional que sempre recebeu, sublinhando a importância da presença da mãe nos momentos mais difíceis. «És quem me ouve sem julgar, quem me apoia sem hesitar e quem me ama de uma forma que palavras nunca conseguem explicar», acrescentou.

Num texto carregado de emoção, Bernardina agradeceu cada gesto e ensinamento, reforçando o impacto que Rosa Branca tem no seu dia a dia. «A tua força inspira-me, o teu carinho protege-me e a tua presença faz tudo ter mais sentido», escreveu.

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A declaração terminou com palavras particularmente marcantes, que tocaram os fãs: «Amo-te para sempre, queria tanto que fosses eterna».

A publicação foi acompanhada por uma fotografia ternurenta entre mãe e filha. Veja aqui:

 

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