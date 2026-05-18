Elas mudaram radicalmente: Estas são as seis maiores transformações pós-reality. E não as vai reconhecer

Os reality shows marcaram a televisão portuguesa, mas também abriram portas a mudanças profundas na vida de muitos concorrentes. Com o passar dos anos, várias figuras conhecidas tornaram-se praticamente irreconhecíveis, fruto de evoluções físicas, estéticas e pessoais que não passaram despercebidas ao público.

No caso de Tatiana Boa Nova, a mudança mais comentada prende-se com a perda de peso significativa e com uma imagem hoje mais cuidada e elegante, refletindo uma fase mais madura da sua vida.

Também Bernardina Brito surpreendeu ao longo dos anos com uma notável transformação física, marcada por perda de peso e uma evolução evidente no seu estilo e apresentação pública.

Fanny Rodrigues é outro dos rostos mais falados, tendo passado por uma transformação visível, sobretudo a nível físico, com mudanças associadas ao estilo de vida e à forma como se apresenta hoje em televisão e nas redes.

Já Noélia Pereira também regista uma perda de peso significativa desde a sua participação no programa, algo que os fãs têm destacado frequentemente, sublinhando a sua evolução e bem-estar.

Por outro lado, as mudanças mais notórias em Agnes Arabela e Juliana Dias passam sobretudo pelo rosto e pelo cabelo, com alterações de visual que lhes conferem uma imagem bastante diferente daquela com que foram apresentadas ao público.

Entre evolução física, mudanças de estilo e novas fases de vida, estas seis antigas concorrentes mostram como o tempo e a exposição mediática podem transformar completamente uma imagem — ao ponto de, em alguns casos, serem quase irreconhecíveis.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como elas estão muito diferentes, parecendo quase outra pessoa.