Radiante, Bernardina Brito mostra momento inédito dos filhos: «A primeira...»

Bernardina Brito mostrou a primeira viagem de avião dos filhos, Kévim e Kiara.

A ex-concorrente partilhou um vídeo do momento e fez as delícias dos seguidores.

Bernardina Brito, ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother, mostrou um momento inédito dos filhos, Kévim e Kyara, que andaram de avião pela primeira vez e não contiveram o entusiasmo e a excitação com o momento.

«A primeira viagem de avião deles. A felicidade no rosto dos meus filhos, não tem preço. Sou tão grata. Um obrigado em especial à 4 seasons Viagens e Turismo por mais uma vez nos ajudar a organizar esta viagem», escreveu a ex-concorrente na legenda da partilha no Instagram.

No vídeo, é possível ver Kévim e Kyara a entrarem no avião muito entusiasmados e depois a levantarem voo, sentindo um frio na barriga visível nos seus rostos. A família ruma assim à Madeira para umas mini-férias.

De recordar que Bernardina Brito tem dois filhos de relações diferentes. Kévim é fruto da relação com o também ex-concorrente, Tiago Ginga. Já Kyara é filha de Bernardina com Pedro Almeida, com quem namora atualmente.