Bernardina Brito faz revelação inédita sobre Miguel Vicente caso estivessem na mesma Casa: «Eu se calhar...»

O Extra do Secret Story - Desafio Final, contou com a presença de Bernardina Brito que não deixou nada por dizer. Um dos temas principais foi Miguel Vicente e as suas atitudes para com os restantes concorrentes.

Marta Cardoso questionou Bernardina Brito sobre os comportamentos de Miguel Vicente dentro da Casa e de que forma é que Bernardina lidaria com Miguel.

A ex-concorrente revelou que admirava a calma de Bruno de Carvalho para com Miguel Vicente, mas que caso fosse com acreditava que não iria agir com a mesma calma.

Recorde-se que Bernardina Brito ficou conhecida pelo seu temperamento intenso pelos programas onde passou.

Veja o momento,

Ainda durante o Extra do Secret Story - Desafio Final, Marta Cardoso e as comentadoras Bernardina Brito, Teresa Silva e Inês Simões comentaram os últimos acontecimentos de Inês Morais e Miguel Vicente. O concorrente foi «entalado» por Inês Morais e reclamou muito com ela.

Após estas imagens, Bernardina Brito reconheceu que Miguel Vicente sabe sempre puxar «a brasa à sua sardinha» e virar o jogo para ele. Acrescentou ainda que compara muito o comportamento de Miguel à história do Pedro e do lobo.

Espreite do que estamos a falar,