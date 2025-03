Bernardina Brito muda radicalmente o cabelo e soma elogios: «És linda de qualquer maneira»

Bernardina Brito deslumbra com um vestido rosa na gala dos 32 anos da TVI

Bernardina Brito, ex-concorrente de vários reality shows da TVI, voltou a estar no centro das atenções com uma transformação radical no seu visual. A comentadora partilhou o resultado da mudança nas suas redes sociais, onde recebeu inúmeros elogios dos fãs.

Uma mudança ousada e bem recebida

Na legenda da publicação, Bernardina Brito escreveu: «Ok!!! Mudamos de visual. Às vezes mudar faz bem. Gostaram?», deixando os seguidores curiosos e entusiasmados com o seu novo look. A ex-concorrente também aproveitou para agradecer à sua cabeleireira pela colaboração: «Obrigada por alinhares nas minhas loucuras».

O impacto foi imediato. Os comentários multiplicaram-se, e os elogios não tardaram a chegar: «A questão é que tu ficas linda de qualquer forma», «Linda, linda, linda», «Lindíssima como sempre», foram apenas algumas das mensagens deixadas pelos seus seguidores.

Veja, em baixo, a publicação original.

Reações efusivas dos seguidores

A transformação de Bernardina Brito gerou grande interação na publicação, reforçando a forte ligação que mantém com os seus fãs. Com esta nova imagem, Bernardina Brito prova, mais uma vez, que não tem medo de arriscar e que continua a surpreender os seus seguidores com a sua autenticidade e espontaneidade.