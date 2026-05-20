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Bernardina Brito partilha momento insólito e não cala a revolta: «É com muito nojo...»

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Bernardina Brito recorreu às redes sociais para denunciar mensagens de assédio que tem recebido e deixou um forte desabafo sobre a situação.

Bernardina Brito decidiu recorrer à página oficial de Instagram para revelar que tem vindo a sofrer assédio e para se mostrar indignada com o teor das mensagens que lhe têm chegado.

«É com muito nojo que faço este vídeo», começou por afirmar a ex-concorrente de vários reality shows da TVI.

«Há homens que querem pagar para me levar para a cama», contou Bernardina Brito, acrescentando: «Meus queridos, vocês têm que andar muito, têm que dar a volta ao mundo 100 vezes, 200, 300 e mesmo assim… Por isso, se vocês estão assim com esse desejo tão grande, deixem-me dizer-vos que vocês vão morrer mesmo com essa vontadinha».

«Tenho nojo de que haja homens como vocês, que pensam que algum dia na vida poderia haver algum dinheiro que fizesse com que eu fosse com vocês para onde quer que seja. Vocês são nojentos», continuou Bernardina Brito.

A ex-concorrente do Secret Story rematou: «Deus queira que o mundo um dia vos castigue, que vocês tenham uma filha, ou algo, que de facto, venda o corpo e que sintam na pele a nojice que estão a dizer. Nunca vão chegar aos meus calcanhares».

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