Bernardina Brito lança suspeitas de novo amor: «Perdi-me em ti». E há uma reviravolta inesperada

A ex-concorrente de reality shows, Bernardina Brito, surpreendeu os seguidores ao recorrer às redes sociais para partilhar um storie que rapidamente levantou suspeitas de um possível novo amor.

Na imagem, Bernardina Brito surge ao lado de um homem, cuja cara aparece tapada por um coração. A escolha da fotografia, aliada à música «Perdi-me em Ti», contribuiu para alimentar ainda mais a ideia de que poderia estar a viver uma nova relação. Contudo, o mistério acabou por ser desfeito no storie seguinte.

A ex-concorrente revelou que, afinal, a imagem não passava de uma brincadeira criada através de Inteligência Artificial. Ou seja, apesar do cenário romântico e da aparente cumplicidade entre os dois, não existe qualquer confirmação de um novo relacionamento.