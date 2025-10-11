Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Bernardina Brito começou uma nova fase com um visual renovado. A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, do Big Brother – Duplo Impacto e d'O Dilema mostrou-se nas redes sociais com o cabelo bem mais curto, num corte elegante que lhe confere um ar mais leve e sofisticado.

No vídeo publicado no Instagram, Bernardina surge a sorrir e a mostrar o novo look com entusiasmo. A mudança não passou despercebida e a caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de apoio e admiração.

Entre corações e emojis, muitos seguidores destacaram o quanto o novo corte valoriza o rosto da nortenha. Bernardina parece ter adorado o resultado e os fãs também.

Veja o vídeo aqui: