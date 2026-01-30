Bernardina Brito conta detalhes inéditos sobre a separação de Pedro Almeida: «Já não dividíamos cama»

Bernardina Brito marcou presença no Dois às 10, onde falou abertamente sobre o fim da relação com Pedro Almeida, com quem esteve durante cerca de dez anos. Numa conversa franca com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos explicou que o desgaste do casal foi gradual e intensificou-se após o nascimento da filha mais nova, Kiara.

Segundo Bernardina, os problemas começaram a agravar-se há cerca de dois anos, período em que o distanciamento emocional se tornou evidente. «Há dois anos para cá já era complicado, ao ponto de quase já não dividirmos cama», revelou, descrevendo um afastamento progressivo que acabou por afetar profundamente a relação.

O clima em casa tornou-se cada vez mais difícil de gerir. «Já não nos conseguiamos ver um ao outro», confessou, assumindo que a relação deixou de ser saudável para ambos.

Apesar de só ter tornado pública a separação no dia 1 de janeiro, Bernardina esclareceu que o fim da relação aconteceu ainda em outubro de 2025. A decisão, garante, foi tomada de forma consciente e em conjunto.

Sem ressentimentos, Bernardina explicou que a escolha foi feita em nome da tranquilidade e do bem-estar familiar, pois já não existia amor entre o casal, apenas apego e hábito. «Acabou por ser um alívio para os dois», admitiu. Atualmente, a ex-concorrente assegura viver uma fase mais serena da sua vida, sublinhando que a prioridade continua a ser a família.

Recorde-se que Pedro Almeida é o pai de Kiara, filha mais nova de Bernardina Brito, e manteve ao longo dos anos uma relação próxima com o filho mais velho da ex-concorrente, assumindo um papel paternal na sua vida.

