«Mexeu na cara»? Sem tabus, Bernardina Brito reage a chuva de críticas: «Incomodo porque estou mais bonita»

Bernardina Brito está visivelmente mais magra e, nas redes sociais, não se inibe de mostrar a sua fase mais confiante de todas. No entanto, tem sido alvo de algumas críticas por parte de alguns internautas e, sem papas na língua, a ex-concorrente do Secret Story decidiu responder.

No Instagram, Bibi, como é carinhosamente tratada, partilhou um vídeo em que deixa uma mensagem dirigida a todos aqueles que têm dito que esta «mexeu na cara».

«Tenho recebido várias críticas, principalmente de mulheres, a dizer que mexi na cara e que nem pareço a mesma. Nas minhas fotos, eu estou maquilhada e quando somos maquilhadas, ficamos sempre diferentes», começou por dizer. «Estou aqui sem qualquer tipo de maquilhagem. Graças a Deus os meus pais fizeram-me com uma pele perfeitinha. Eu nem gosto de usar cremes, mas quando os uso é normal que a pele fique ainda mais uniforme», acrescentou.

«Eu não mexi na minha cara, emagreci e alguns traços realçaram-se», diz Bernardina

Bernardina explicou ainda que, quando tira as fotos que partilha nas redes sociais, está a fazer poses, «como mandar um beijinho ou levantar a sobrancelha», o que pode fazer com que a sua expressão facial altere. Adiantou também que, o facto de ter perdido imenso peso, fez com que as suas feições mudassem.

«Eu não mexi na minha cara, emagreci e alguns traços realçaram-se mais. Porque é que quando eu estava gorda, as pessoas não iam comentar que eu estava feia? Sabem porque é que faziam isso? Porque eu estava mal, eu estava mais feia do que vocês. E não vos incomodava», atirou.

«Neste momento, incomodo porque estou num bom momento da minha vida e se calhar estou mais bonita do que vocês. Parem de ser assim. Não vivam a vossa vida consoante a vida dos outros», terminou.

