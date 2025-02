Bernardina Brito deixa aviso tenso ao mundo dos reality shows: «Mais pessoas genuínas, menos (...)»

Bernardina Brito, uma das figuras mais icónicas dos reality shows em Portugal, marcou presença na Gala da TVI para uma entrevista exclusiva que deixou o público muito curioso. A ex-concorrente, conhecida pela sua autenticidade e personalidade forte, respondeu às perguntas que muitos gostariam de ver esclarecidas!

O que gostavas de ver num próximo Big Brother?

Durante a conversa conduzida pela repórter Constança Maça, Bernardina Brito revelou o que, na sua opinião, faz falta nas novas edições! Para a ex-concorrente, a genuinidade deve ser um dos principais fatores dentro da casa.

«Mais pessoas genuínas, menos discussões forçadas, pessoas genuínas que tenham vontade de discutir com vontade, e que os reality shows continuassem a viver mais lá dentro do que cá!»

A ex-participante também comentou a evolução dos reality shows e como a perceção dos concorrentes mudou ao longo dos anos:

«Eu acho que isto se foi alterando acima de tudo porque as pessoas têm medo de não serem aprovadas, têm muito medo de dizer aquilo que realmente pensam e realmente acham, que cá fora vão ser julgadas porque disseram ou não disseram (...).»

O peso das das «teams»

Bernardina também abordou a influência crescente das redes sociais no jogo e como o apoio do público mudou com o tempo. A seu ver, os fãs de reality shows já não votam da mesma forma e as chamadas espontâneas foram substituídas pelas mobilizações das teams:

«Hoje em dia, por causa das teams, elas têm muito peso. Infelizmente, já não há aquelas velhinhas sentadas no sofá que viam e que gostavam daquela pessoa porque ela era assim… Pegavam no telefone e ligavam, ligavam, ligavam mesmo por amor, e agora não!»

Se pudesses voltar atrás, mudarias alguma coisa?

Quando questionada sobre se mudaria algo no seu percurso nos realities, Bernardina foi direta: não se arrepende de nada:

«Ai não! Sabes porquê? Porque eu acho que cada um deles marcou-me muito bem, tenho as minhas fases como toda a gente (...). Vamos aprendendo com as quedas e com as coisas da vida, mas não mudava nada! Vou sempre ser eu própria, vou muito com a minha essência!»