Bernardina Brito sem medo do passado quebra silêncio: «Vamos aprendendo com as quedas e (...)»

Bernardina Brito, uma das figuras mais icónicas dos reality shows em Portugal, marcou presença na Gala da TVI para uma entrevista exclusiva que deixou o público muito curioso. A ex-concorrente, conhecida pela sua autenticidade e personalidade forte, respondeu às perguntas que muitos gostariam de ver esclarecidas!

Se pudesses voltar atrás, mudarias alguma coisa?

Quando questionada sobre se mudaria algo no seu percurso nos realities, Bernardina foi direta: não se arrepende de nada:

«Ai não! Sabes porquê? Porque eu acho que cada um deles marcou-me muito bem, tenho as minhas fases como toda a gente (...). Vamos aprendendo com as quedas e com as coisas da vida, mas não mudava nada! Vou sempre ser eu própria, vou muito com a minha essência!»

Recorde-se que...

Bernardina esteve dois anos afastada dos holofotes mediáticos e só agora explicou o porquê. Em entrevista a Manuel Luis Goucha na TVI em 2023, Bernardina revelou que chegou a pesar 117 quilos e o excesso de peso levou-a uma grave depressão, chegando mesmo a questionar: «Porque é que Deus não me leva?»

Bernardina confessa que se isolou do mundo e que não tinha forças para sair de casa, nem mesmo para coisas básicas como a higiene. Teve de recorrer a ajuda para se reerguer e voltar com toda a força que a caracteriza.

Bernardina fez uma cirurgia metabólica e já perdeu mais de 30 quilos. Falou dos grandes amores da sua vida, a família e os filhos, que a surpreenderam com palavras especiais!