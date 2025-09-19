Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava

Bernardina Brito deixa todos boquiabertos: O antes e depois depois de apenas um mês

Bernardina Brito põe conhecido cantor internacional a dançar a sua música. E a Internet ‘explode’

Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

Bernardina Brito recorre a preenchimento estético pela primeira vez e revela tudo no TikTok

Bernardina Brito, 32 anos, conhecida do público por ter participado em reality shows da TVI como o “Secret Story” e o “Dilema”, decidiu partilhar uma novidade com os fãs e seguidores através da sua conta pessoal de TikTok.

Com a sinceridade que sempre a caracterizou, a ex-concorrente revelou que, pela primeira vez, recorreu a um preenchimento com ácido hialurónico.

“Sempre tive um ligeiro desconforto com o meu lábio superior”

No vídeo, Bernardina Brito explicou os motivos que a levaram a tomar esta decisão: “Não era uma coisa que eu achasse que necessitava, até porque tenho um lábio bem desenhado, mas sempre tive um ligeiro desconforto com o meu lábio superior…”, confessou.

Veja o vídeo na íntegra, em baixo.

Mostrando-se tranquila e confiante com o resultado, a jovem explicou o processo e quis desmistificar o tema junto dos seguidores.

Como é habitual nas suas partilhas, a publicação gerou centenas de comentários.

Ainda, na sua página pessoal do Instagram, a ex-concorrente publicou um vídeo onde revela toda a verdade sobre o procedimento estético ao qual foi submetida e esclarece tudo.

Um novo capítulo

Esta partilha marca mais um momento de proximidade entre Bernardina Brito e os seus fãs, que continuam a acompanhar de perto o percurso da ex-concorrente, sempre caracterizado por transparência e ligação emocional com o público.