Bernardina Brito abre o coração e fala sem tabus sobre «um dos piores anos da sua vida»

Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança

Bernardina Brito abriu o coração para falar sobre «um dos piores anos da sua vida». A ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother aderiu à trend mais viral das redes sociais - a de recordar momentos de há dez anos - e não deixou nada por dizer.

«(2016) Foi sem dúvida um dos piores anos da minha vida, mas também um ano de viragem para melhor. O ano em que descobri que como mulher precisava de me respeitar e principalmente de me amar», começou por dizer Bibi, como é carinhosamente tratada.

«E, passados dez anos, olho para trás e penso: 'F***-**, todo o sofrimento valeu a pena, estás uma grande mulher e uma grande mãe'», acrescentou.