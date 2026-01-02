Uma das ex-concorrentes mais polémicas e conhecidas em Portugal choca ao confirmar separação

O ano de 2026 ainda agora começou e já há notícias de separações a dar que falar. Neste caso, era uma relação de 10 anos que chegou ao fim ainda em 2025, mas a protagonista só quis anunciar agora, passada a época festiva do Natal e Ano Novo.

Falamos de uma das ex-concorrentes de reality-shows portugueses mais conhecidas e mais polémicas, que sofreu uma transformação física impressionante ao perder muito peso e hoje está praticamente irreconhecível: Bernardina Brito.

«Venho-vos falar de um assunto que vocês já me questionaram várias vezes. Os mais atentes até já têm quase a certeza. Eu preferi guardar até agora o momento, porque quis passar as festas tranquila, sem estar a ser questionada, sem estarem a sair notícias…», começou por explicar num vídeo no Instagram.

A nortenha acabou por revelar: «Eu queria estar em paz e acima de tudo queria que os meus filhos não estivessem a ser questionados nestas alturas festivas e então preferi manter assim no sigilo, mas como quase todos já desconfiam, eu estou separada».

«Mas estamos todos bem, foi uma decisão tomada em conjunto, pensada, repensada. Depois de algumas tentativas de que pudesse vir a dar certo percebemos que não iria dar certo e que o ideal era seguirmos caminhos diferentes (…) mas bem para podermos dar às crianças um ambiente saudável de ambas as partes», sublinhou.

Bernardina Brito fez ainda um pedido, com um novo esclarecimento: «Agradeço que não façam especulações, não inventem nem nada. Volto-vos a dizer, foi algo que nós quisemos, não houve traições, não houve nada, simplesmente… foram 10 anos e não sei… às vezes o amor vai acabando, não sei ao certo».

«Sei que já não estava a dar em ambas as partes, então a decisão foi esta. Agradeço que da vossa parte haja um bocadinho de compreensão, respeito, não sejam chatinhos. O mais importante para mim é que os meninos estejam bem e eles estão», rematou a ex-concorrente.