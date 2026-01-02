Uma das ex-concorrentes mais polémicas e conhecidas em Portugal choca ao confirmar separação

Ao Minuto

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

13:35
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

12:25
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família
05:47

Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família

12:20
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»
07:10

Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»

11:56
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»
03:30

Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

11:55
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»
03:30

Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»

11:55
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»
03:30

Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»

11:47
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»
03:00

Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»

11:43
Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»
01:15

Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»

11:42
Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»
02:15

Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»

11:39
Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»
05:11

Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»

11:28
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»
01:14

Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»

11:27
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»
01:39

Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»

11:25
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»
01:24

Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»

11:23
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»
03:48

Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»

11:23
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»
03:48

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»

11:19
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio
03:00

Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio

11:17
Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»
03:23

Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»

11:12
Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»
01:27

Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»

10:44
Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...»
05:50

Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...»

10:39
Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade»
08:19

Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade»

10:30
Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa»
03:38

Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa»

10:04
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
02:58

Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»

21:25
Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa
02:10

Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa

19:51
Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»
03:00

Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»

Uma das ex-concorrentes mais polémicas e conhecidas em Portugal choca ao confirmar separação

  Secret Story
  Há 2h e 26min
Uma das ex-concorrentes mais polémicas e conhecidas em Portugal choca ao confirmar separação - Big Brother

O anúncio foi feito esta sexta-feira nas redes sociais e apanhou muitos de surpresa.

O ano de 2026 ainda agora começou e já há notícias de separações a dar que falar. Neste caso, era uma relação de 10 anos que chegou ao fim ainda em 2025, mas a protagonista só quis anunciar agora, passada a época festiva do Natal e Ano Novo. 

Falamos de uma das ex-concorrentes de reality-shows portugueses mais conhecidas e mais polémicas, que sofreu uma transformação física impressionante ao perder muito peso e hoje está praticamente irreconhecível: Bernardina Brito. 

«Venho-vos falar de um assunto que vocês já me questionaram várias vezes. Os mais atentes até já têm quase a certeza. Eu preferi guardar até agora o momento, porque quis passar as festas tranquila, sem estar a ser questionada, sem estarem a sair notícias…», começou por explicar num vídeo no Instagram.

 

A nortenha acabou por revelar: «Eu queria estar em paz e acima de tudo queria que os meus filhos não estivessem a ser questionados nestas alturas festivas e então preferi manter assim no sigilo, mas como quase todos já desconfiam, eu estou separada». 

«Mas estamos todos bem, foi uma decisão tomada em conjunto, pensada, repensada. Depois de algumas tentativas de que pudesse vir a dar certo percebemos que não iria dar certo e que o ideal era seguirmos caminhos diferentes (…) mas bem para podermos dar às crianças um ambiente saudável de ambas as partes», sublinhou. 

Bernardina Brito fez ainda um pedido, com um novo esclarecimento: «Agradeço que não façam especulações, não inventem nem nada. Volto-vos a dizer, foi algo que nós quisemos, não houve traições, não houve nada, simplesmente… foram 10 anos e não sei… às vezes o amor vai acabando, não sei ao certo». 

«Sei que já não estava a dar em ambas as partes, então a decisão foi esta. Agradeço que da vossa parte haja um bocadinho de compreensão, respeito, não sejam chatinhos. O mais importante para mim é que os meninos estejam bem e eles estão», rematou a ex-concorrente. 

