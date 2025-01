Bernardina Brito esclarece reaproximação a Tiago Ginga: «Estamos a criar bases para que possa haver uma boa relação»

Bernardina Brito surpreendeu todos ao marcar presença na plateia do Secret Story - Desafio Final. A ex-concorrente de vários realitys da TVI revelou estar a apoiar a amiga Daniela Santos, que conheceu durante a participação no 'Dilema'. Bernardina fez ainda declarações inéditas acerca da reaproximação a Tiago Ginga, com quem tem um filho.

Numa conversa exclusiva para o Digital da TVI, Bernardina Brito revelou que Tiago Ginga voltou a procurar o filho e que, por isso, os dois têm estado mais amigos: «Ultimamente temos tido uma relação mais amigável. Quando eu saí do Dilema, passado uns tempos, ele procurou o menino. Aos pouquinhos o menino está a aceitar. É como eu costumo dizer, se ele estiver bem e tratar bem o meu filho, vai-me ter sempre como amiga. Se não tratar bem o meu filho vai-me ter sempre como inimiga. Neste momento estamos a criar bases para que possa haver uma boa relação entre todos».

A ex-concorrente afirmou ainda que não fecha as portas à possibilidade de voltar a entrar num reality show: «Sou daquelas pessoas que nunca digo nunca. Para já não está nos meus planos, mas, se surgir e for uma boa oportunidade...».

«Ainda não está a integrar-se bem no grupo. Ela não procura discussões», afirmou Bibi sobre a amiga Daniela Santos, concorrente do Desafio Final.

A passagem pelo Dilema foi conturbada. Bernardina Brito viveu momentos tensos com David Diamond. Relembre-se de que, durante o reality de verão, o vencedor David Diamond questionou a educação dos filhos de Bernardina, deixando a concorrente magoada. Veja aqui.

Fora da casa, os dois não voltaram a conversar: «Não lhe tenho ódio, mas não sei se quero propriamente dar-lhe um abraço ou os parabéns, mas também não crio rancor».

Relembre aqui os diretos com Tiago Ginga que chocaram todos...

Foi na tarde de 23 de novembro que os fãs de reality shows mais antigos foram levados à loucura! Um dos ex-casais mais icónicos da Casa dos Segredos, mostrou-se junto de forma inédita: Bernardina Brito e Tiago Ginga surgiram juntos. Saiba tudo!

Os dois surgiram juntos numa live para a rede social tiktok, na qual Bernardina inclusive passou a sua música icónica 'Tira a Mão da Minha Xuxa'.

Nos comentários da live, os fãs mostraram-se incrédulos com esta aparição do ex-casal.

Relembre-se de que os dois se conheceram na Casa dos Segredos 4. Fruto deste amor entre os dois ex-concorrentes, nasceu o pequeno Kévim.

Atualmente separados, Bernardina Brito choca os fãs ao surgir com o ex. A ex-concorrente do 'Dilema' já foi mãe novamente, da pequena Kyara, e está junta com o atual companheiro, Pedro Miguel Almeida.