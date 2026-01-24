Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

O programa Em Família juntou-se à tendência que tem conquistado as redes sociais e decidiu viajar até 2016, ano marcante para muitos formatos televisivos. A convidada especial foi Bernardina Brito, que regressou ao passado para falar da sua participação em A Quinta – O Desafio.

Durante a conversa, a ex-concorrente recordou a experiência no reality show da TVI, revelando que atravessava, na altura, uma fase particularmente delicada a nível pessoal. Bernardina explicou que o contexto emocional em que se encontrava acabou por influenciar a forma como viveu o programa.

Um dos pontos mais sensíveis abordados foram as discussões frequentes com Tiago Ginga e a dificuldade de ter de conviver com este diariamente dentro da mesma casa, uma situação que descreveu como desgastante e emocionalmente exigente. «Chorei todos os dias. Assim que as luzes apagavam, eu chorava» confessou.

Falando dos dias de hoje, Bernardina contou que a relação com Tiago está melhor, tendo deixado o passado para trás: «Hoje em dia damo-nos bem. Está tudo bem».

A convidada falou ainda sobre a transformação física que viveu nesse período, explicando como essa mudança teve impacto na sua autoestima e na relação com o próprio corpo. Um testemunho marcado pela honestidade, que trouxe à antena um olhar mais maduro sobre uma das fases mais intensas da sua vida.

Veja a conversa completa aqui:

Recorde que Bernardina Brito e Tiago Ginga têm um filho em comum e estiveram envolvidos em diversas polémicas ao longo dos anos. Os dois conheceram-se no Secret Story - Casa dos Segredos 4.