Filho de Bernardina Brito e Tiago Ginga está enorme! Veja aqui como está crescido

Bernardina Brito, ex-concorrente de realitys, é tem dois filhos! Kévim é fruto do antigo relacionamento com Tiago Ginga. Já Kyara veio do amor com o companheiro atual, Pedro Almeida.

Recentemente, a ex-concorrente mostrou um momento inédito dos filhos, Kévim e Kyara, que andaram de avião pela primeira vez e não contiveram o entusiasmo e a excitação com o momento.

«A primeira viagem de avião deles. A felicidade no rosto dos meus filhos, não tem preço. Sou tão grata. Um obrigado em especial à 4 seasons Viagens e Turismo por mais uma vez nos ajudar a organizar esta viagem», escreveu a ex-concorrente na legenda da partilha no Instagram.

No vídeo, é possível ver Kévim e Kyara a entrarem no avião muito entusiasmados e depois a levantarem voo, sentindo um frio na barriga visível nos seus rostos. A família ruma assim à Madeira para umas mini-férias.

Após sair do Dilema, o último reality em que participou, em 2024:

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, Bernardina Brito falou abertamente sobre as dificuldades de estar longe dos seus filhos, Kiara e Kévim, enquanto participava no Dilema: «Estive muito fora do jogo… estava muito cá fora». «Será que estão bem? É a primeira vez que viveram isto», recorda pensar durante as primeiras semanas de programa.

Bernardina admitiu que o afastamento foi uma das partes mais desafiadoras da experiência e que apenas a entrada de Cláudia Nayara na casa acalmou esta inquietude. A “rainha” da casa contou a Bernardina como o seu companheiro Pedro estava em todas as galas com Kiara num braço e Kévim no outro.

A segunda classificada explicou que, mesmo ciente de que a participação no programa era uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, o vazio causado pela ausência dos filhos a acompanhava diariamente. «Somos uma família finalmente… muito bem construída», disse a Goucha visivelmente emocionada. «Só eu sei o que vai dentro das minhas quatro paredes… tudo o que possa ser dito a mim não me preocupa, porque nós sabemos o que somos unidos», esclareceu após alguns rumores que circularam nas redes sociais pouco após a sua saída do programa.

Assista à conversa na íntegra e a surpresa feita pelo filho mais velho: