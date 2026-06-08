Imprimiu fotos íntimas de Tiago Ginga para mostrar à ex-sogra. Bernardina Brito choca com revelação insólita

Lembra-se de Tiago Ginga? Apaixonou-se no Secret Story, foi pai e hoje está muito diferente

Bernardina Brito regressa a 2016 e revela fase difícil vivida em A Quinta – O Desafio. Veja como está hoje

Bernardina Brito e Tiago Ginga apaixonaram-se dentro do Secret Story 4 e o amor venceu durante algum tempo longe das câmaras. Os dois têm um filho em comum, Kévim, mas a relação entre ambos deteriorou-se muito depois de terem decidido separar-se. As acusações de traições foram mais do que muitas e, agora, Bibi fez uma confissão insólita que apanhou todos de surpresa.

O ex-casal esteve junto no podcast de Flávio Furtado, The Leite Show, onde falaram sobre vários temas polémicos que protagonizaram juntos. Entre várias revelações, Bernardina Brito contou que, depois de descobrir que Tiago Ginga a traía, imprimiu todas as mensagens e fotografias íntimas que o ex-concorrente trocava com as mulheres com quem falava... para mostrar à então sogra!

«Eu tinha um dossiê com estes prints todos, que eu imprimi. Na altura, era para ir mostrar à minha sogra, a mãe dele (Tiago Ginga)», confidenciou Bernardina Brito, revelando ainda que, entre esses prints, estavam fotografias íntimas que Tiago Ginga alegadamente trocou com mulheres com quem a traía.

«Fui mostrar-lhe. E disse: 'Olhe o que o seu filho me anda a fazer, está aqui tudo!'», acrescentou.