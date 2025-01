Gonçalo confronta Diogo Afonso: «Tens alguma relação com a família do Bernardo Sousa?»

Bernardo Sousa sobre participação no Big Brother: «Tinha tudo para correr mal»

Bernardo Sousa, o grande vencedor da primeira edição do Big Brother Famosos, deixou um alerta sério na sua página de Instagram,

«Não tenho conta no X (antigo Twitter)!! É tudo falso», avisou o piloto nos stories daquela rede social, dando a entender que alguém se tinha feito passar por ele.

Importa referir que Bernardo Sousa não tem conta ativa no X, porque a desativou em junho do ano passado. Veja a partilha do marido de Bruno Gomes em baixo: