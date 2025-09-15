A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

Bruna Gomes começou ontem um novo projeto profissional, como comentadora das galas do Secret Story 9 e o marido, Bernardo Sousa, não deixou passar a oportunidade para elogiar Bruna e dar-lhe força nesta nova etapa.

«Vamos la meu amor. És a melhor e maior!! O respeito , empatia e educação é sempre superior… nada compra isso, e tiveste isso esse de raiz de graça , de berço. Vamos lá a mais uma temporada de luta!!! Nada , nem ninguém vai mudar isso, e no final do dia é isso que conta! Te amo ❤️», escreveu.

Na caixa de comentários são vários os elogios à relação e Bruna e Bernardo: «O vosso Amor é lindo, vocês são muito especiais ❤️❤️»; «Que linda mensagem, parabéns Bernardo Sousa pelas maravilhosas palavras, vocês são especiais ❤️❤️», lê-se.

Já antes de começar a gala, Bruna tinha deixado uma mensagem nas redes sociais: «Vai começar mais uma aventura. Muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por toda a força que me enviam em cada projeto. Esperem o de sempre: amor e humor. Não é sobre mim, não sou de times, sou das pessoas e esse programa é só sobre elas. Beijo enorme», escreveu.

