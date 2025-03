As imagens foram reveladas! Bernardo Sousa sai do carro em chamas!

Carro em chamas! O carro de Bernardo Sousa incendiou-se na reta final da prova no Qatar.

O carro de Bernardo Sousa incendiou-se na reta final da prova no Qatar. Bernardo sai do carro ainda com fogo! Veja aqui como reagiu o piloto a este incidente!

Veja aqui como reagiu o piloto a este incidente! Bruna Gomes de coração apertado! A companheira de Bernardo Sousa estava no Brasil durante o acidente!

Bernardo de Sousa sofreu um acidente intenso e as imagens do momento já foram partilhadas! Veja aqui o momento em que o piloto sai do carro completamente em fogo!

Saiba aqui o que aconteceu:

O piloto português Bernardo Sousa passou por um susto durante a primeira corrida do Mundial de Resistência (FIA WEC), no Qatar, esta sexta feira dia 28 de fevereiro de 2025.

No final da corrida, o Ford Mustang LMGT3 de Bernardo Sousa começou a arder, obrigando o piloto a imobilizar rapidamente o veículo. Felizmente, Bernardo Sousa saiu ileso do incidente.

Apesar do contratempo, o piloto partilhou um agradecimento à sua equipa e demonstrou resiliência:

«Acabou! Não correu como queríamos, mas isto são corridas!!!», escreveu no Instagram, garantindo que já está focado na próxima etapa, em Imola.