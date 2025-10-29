Bernardo Sousa celebra conquista marcante: e Bruna Gomes não fica indiferente

Bernardo Sousa celebrou uma nova conquista. O ex-concorrente do Big Brother Famosos venceu o prémio 'Personalidade de Excelência' na categoria de desporto da Superbrands e assinalou o feito nas redes sociais.
No Instagram, Bernardo Sousa partilhou um conjunto de fotografias do momento em que foi premiado. «Vencemos o prémio ‘Personalidade de Excelência’ na categoria de desporto da @superbrandsportugal. Obrigado a todos os que votaram», escreveu na legenda da publicação.
Na secção de comentários, multiplicam-se as mensagens de parabéns dirigidas a Bernardo Sousa, mas uma em particular chama a atenção: a de Bruna Gomes, mulher do piloto. «Que felicidade!», declarou a comentadora das galas de Secret Story - Casa dos Segredos.
Pode ver aqui: