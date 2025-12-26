Bernardo Sousa fala sem tabus sobre o período da sua vida marcada pelo doping: «Estão aqui os meus demónios»

Lua de mel? As imagens mais apaixonadas de Bruna Gomes e Bernardo Sousa nas férias de sonho

Todas as imagens da casa de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Bruna e Bernardo compraram o lar dos sonhos: Veja as primeiras imagens da casa nova

Bernardo Sousa entrou no Big Brother Famosos 2 numa das fases mais polémicas da sua vida pessoal e profissional, ligada ao doping. Foi nesse programa que o piloto madeirense conheceu Bruna Gomes, com quem mantém uma relação desde 2022.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, no programa Dois às 10, Bernardo Sousa recordou a sua participação no formato e explicou de que forma a experiência acabou por mudar profundamente a sua vida. A certa altura, Cláudio Ramos sublinhou o impacto do programa no percurso do convidado: «Para ti, o programa foi um reviver. Foi um nascer outra vez».

O ex-concorrente admitiu que entrou no reality show numa fase particularmente delicada, marcada pelo polémico caso de doping que enfrentava na altura.

«Foi pela situação que eu vinha do meu doping. Não é que já não fosse público, mas houve um momento em que pensei: “Vou abrir aqui o jogo, que se lixe. Está dito, está dito. Já estou queimado e já. Isto é a minha vida, estão aqui os meus demónios»”», contou.

Bernardo Sousa garantiu que o Big Brother Famosos, de onde acabou por sair vencedor, acabou por melhorar a sua vida a diferentes níveis: «Saí o mesmo homem, mas sem os meus demónios», concluiu.

Veja aqui a conversa: