Bernardo Sousa fala sem tabus sobre o período da sua vida marcada pelo doping: «Estão aqui os meus demónios»

19:46
Presente provocador. Marisa Susana enche presente do Pedro de perfume: «Vais dormir no sofá»
02:30

Presente provocador. Marisa Susana enche presente do Pedro de perfume: «Vais dormir no sofá»

19:42
Marisa e Pedro recebem presentes dos ex concorrentes e a discórdia ecoou: «Só pode ter sido o Bruno»
03:03

Marisa e Pedro recebem presentes dos ex concorrentes e a discórdia ecoou: «Só pode ter sido o Bruno»

19:37
Leandro, Liliana e Inês emocionam-se ao receber presentes dos ex concorrentes
03:49

Leandro, Liliana e Inês emocionam-se ao receber presentes dos ex concorrentes

19:33
Emocionante. Concorrentes oferecem um presente de Natal à Voz e esta não fica indiferente
01:36

Emocionante. Concorrentes oferecem um presente de Natal à Voz e esta não fica indiferente

19:28
Liliana declara-se a Vera e recorda Fábio: «é preciso ter arcaboiço....»
03:52

Liliana declara-se a Vera e recorda Fábio: «é preciso ter arcaboiço....»

19:20
«Assistiu de cadeirinha»: Pedro faz comentário sobre o jogo de Marisa e a casa explode
04:21

«Assistiu de cadeirinha»: Pedro faz comentário sobre o jogo de Marisa e a casa explode

19:12
Leandro implacável com Pedro: «Preocupa-se mais com 250 mil euros do que com a amizade»
01:55

Leandro implacável com Pedro: «Preocupa-se mais com 250 mil euros do que com a amizade»

18:43
Liliana não poupa Marisa: «Esteve sempre debaixo da asa do Pedro, a mandá-lo trabalhar»
03:36

Liliana não poupa Marisa: «Esteve sempre debaixo da asa do Pedro, a mandá-lo trabalhar»

18:38
Liliana usa pestanas excêntricas oferecidas por Leandro e ninguém consegue conter as gargalhadas
03:03

Liliana usa pestanas excêntricas oferecidas por Leandro e ninguém consegue conter as gargalhadas

18:30
Com os olhos a brilhar, Fábio rasga Liliana de elogios: «É de louvar a força, a postura...»
01:48

Com os olhos a brilhar, Fábio rasga Liliana de elogios: «É de louvar a força, a postura...»

18:22
«É a minha rainha...»: Leandro declara-se a Marisa e acaba desfeito em lágrimas
05:58

«É a minha rainha...»: Leandro declara-se a Marisa e acaba desfeito em lágrimas

18:14
Pedro lança farpa a Liliana mas é Leandro quem acaba em lágrimas
05:58

Pedro lança farpa a Liliana mas é Leandro quem acaba em lágrimas

18:09
Fábio expõe "facada" de Leandro a Marisa: «Para mim, foi uma traição. Foi falso»
01:39

Fábio expõe "facada" de Leandro a Marisa: «Para mim, foi uma traição. Foi falso»

18:07
Comentadores elogiam o jogo de Leandro e Fábio concorda: «Ele é muito boa pessoa»
01:39

Comentadores elogiam o jogo de Leandro e Fábio concorda: «Ele é muito boa pessoa»

18:00
Concorrentes trocam presentes: Pedro surpreende Leandro com peça íntima que deixou todos a rir
04:05

Concorrentes trocam presentes: Pedro surpreende Leandro com peça íntima que deixou todos a rir

17:47
Fábio arrependido da relação com Liliana dentro da casa? «Se não me tivesse apaixonado...»
04:14

Fábio arrependido da relação com Liliana dentro da casa? «Se não me tivesse apaixonado...»

17:23
Troca de farpas entre Liliana e Leandro parece não ter fim: «Eu dou-te palco quando eu quero e tiro-te o palco quando eu quero»
05:55

Troca de farpas entre Liliana e Leandro parece não ter fim: «Eu dou-te palco quando eu quero e tiro-te o palco quando eu quero»

17:19
Pergunta de milhões. Liliana deixa Leandro sem palavras: «Se saíres vais-me apoiar?»
02:20

Pergunta de milhões. Liliana deixa Leandro sem palavras: «Se saíres vais-me apoiar?»

16:35
Leandro perde a cabeça com tudo e todos: «Mais uma pergunta?»
06:28

Leandro perde a cabeça com tudo e todos: «Mais uma pergunta?»

16:24
Discussão escala e a Voz intervém na conversa: «Em que momento é que eu meti os 250 mil euros à frente da amizade?»
06:35

Discussão escala e a Voz intervém na conversa: «Em que momento é que eu meti os 250 mil euros à frente da amizade?»

16:21
Pedro assume não estar chateado com Leandro mas lança farpa ao colega: «Quiseste arranjar conflito onde ele não existia»
03:33

Pedro assume não estar chateado com Leandro mas lança farpa ao colega: «Quiseste arranjar conflito onde ele não existia»

16:17
De costas voltadas. Pedro e Leandro lancham a sós: «Tens caído no teu jogo. Com o cansaço acumulado estás a perder»
04:27

De costas voltadas. Pedro e Leandro lancham a sós: «Tens caído no teu jogo. Com o cansaço acumulado estás a perder»

16:10
Análise de Leandro sobre o jogo dos colegas: «Preocupavam-se tanto com isso que se foram preocupar para casa»
01:18

Análise de Leandro sobre o jogo dos colegas: «Preocupavam-se tanto com isso que se foram preocupar para casa»

15:25
Liliana e Leandro entram discórdia e a conversa escala para os colegas: «Tu não percebes que não estás bem?»
03:40

Liliana e Leandro entram discórdia e a conversa escala para os colegas: «Tu não percebes que não estás bem?»

15:11
Picardia sem fim. Liliana apelida Leandro de "Gru Maldisposto"
04:18

Picardia sem fim. Liliana apelida Leandro de "Gru Maldisposto"

Bernardo Sousa fala sem tabus sobre o período da sua vida marcada pelo doping: «Estão aqui os meus demónios»

  • Secret Story
  • Há 3h e 3min
Bernardo Sousa fala sem tabus sobre o período da sua vida marcada pelo doping: «Estão aqui os meus demónios» - Big Brother

Bernardo Sousa revelou como a sua participação no Big Brother Famosos 2 o obrigou a confrontar os seus demónios e mudou a sua vida.

Bernardo Sousa entrou no Big Brother Famosos 2 numa das fases mais polémicas da sua vida pessoal e profissional, ligada ao doping. Foi nesse programa que o piloto madeirense conheceu Bruna Gomes, com quem mantém uma relação desde 2022.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, no programa Dois às 10, Bernardo Sousa recordou a sua participação no formato e explicou de que forma a experiência acabou por mudar profundamente a sua vida. A certa altura, Cláudio Ramos sublinhou o impacto do programa no percurso do convidado: «Para ti, o programa foi um reviver. Foi um nascer outra vez».

O ex-concorrente admitiu que entrou no reality show numa fase particularmente delicada, marcada pelo polémico caso de doping que enfrentava na altura.

«Foi pela situação que eu vinha do meu doping. Não é que já não fosse público, mas houve um momento em que pensei: “Vou abrir aqui o jogo, que se lixe. Está dito, está dito. Já estou queimado e já. Isto é a minha vida, estão aqui os meus demónios»”», contou.

Bernardo Sousa garantiu que o Big Brother Famosos, de onde acabou por sair vencedor, acabou por melhorar a sua vida a diferentes níveis: «Saí o mesmo homem, mas sem os meus demónios», concluiu.

Veja aqui a conversa: 

 

 

Temas: Bernardo Sousa Doping

