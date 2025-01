Bomba! Radiante, Bernardo Sousa partilha novidade: «Estou ansioso (...) mal posso esperar...»

Após desistência, Bernardo Sousa comenta as suas primeiras semanas no Dança: «Eu tinha muita vergonha…»

Bernardo Sousa anunciou uma grande novidade nas redes sociais e mostrou-se radiante com o que vai acontecer. O ex-concorrente do «Big Brother Famosos» vai competir no Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC), ao volante do novo Ford Mustang GT3 da Proton Competition.

«Estou muito satisfeito com a oportunidade de competir com a Ford novamente. A minha ligação com a marca iniciou em 2010, quando fui campeão nacional de ralis, com o Ford Fiesta Super 2000. Agora, com a Proton Competition e a Ford Performance, espero ter uma temporada de estreia incrível no WEC (World Endurance Championship)», começou por referir Bernardo.

Na mesma nota partilhada esta quinta-feira na sua página de Instagram, em inglês, o piloto acrescentou: «É o melhor campeonato de resistência que eu poderia fazer, por isso, estou realmente ansioso. Mal posso esperar, e estou muito feliz pela oportunidade. Uma palavra de agradecimento a Christian Ried e ao meu manager Duarte Felix da Costa», rematou.

Importa referir que Bernardo Sousa irá concorrer na categoria LMGT3, num campeonato que se divide em oito provas. A primeira realiza-se já neste mês de fevereiro no Catar e a última em novembro no Bahrein. As restantes etapas acontecem em Itália, Bélgica, França, Brasil, Estados Unidos da América e Japão.