Há 10 anos viu a filha entrar num Reality. Hoje tem 57, mas não lhe dão mais de 40: «Uma jovem (…) gata máxima»

Há precisamente 10 anos, Alexandra Rocha entrava num dos reality shows mais falados da televisão portuguesa e tornava-se um rosto conhecido do público. A participação no Love On Top deu-lhe notoriedade e conquistou milhares de fãs, mas agora é a própria mãe quem está a chamar todas as atenções nas redes sociais.

Aos 57 anos, Berta Rocha Manojlovic, impressiona pela aparência jovem, pela boa forma física e pela confiança com que surge nas fotografias partilhadas online. Em várias imagens, aparece em biquíni e não passa despercebida.

Muitos seguidores destacam mesmo que a mãe de Alexandra parece bastante mais nova do que realmente é. Numa publicação recente, onde mãe e filha surgem juntas, lê-se: “Gatas máximas”, escreveu um seguidor. “Parabéns… eu não lhe dava mais de 40, parece uma jovenzinha😍”, comentou outro fã.

Os elogios repetem-se de publicação para publicação e há quem considere que a mãe da ex-concorrente do Love On Top continua a roubar protagonismo nas redes sociais. Entre mensagens sobre a elegância, a beleza e a excelente forma física, muitos internautas garantem que Berta é uma verdadeira “gata máxima”, tal como a filha Alexandra Rocha.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens mais sensuais de Berta Rocha Manojlovic e também da filha, Alexandra Rocha.