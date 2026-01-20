Estrela de reality-show fica com rosto desfigurado após usar toalha de hotel. Terá contraído infeção bacteriana

Parece impossível mas aconteceu: Bethenny Frankel, estrela de reality-shows norte-americanos como "The Real Housewives of New York City" e "The Apprentice: Martha Stewart" viu o seu rosto desfigurado após ter contraído uma infeção bacteriana grave.

A causa? Um objeto muito comum nos hotéis, que parece inofensivo, mas neste caso revelou-se fatal: as toalhas que o espaço disponibilizou e que segundo a revista 'People' causaram a infecção bacteriana em Bettenny Frankel.

No TikTok, a estrela de realities contou o que aconteceu: «Tive uma infeção bacteriana por causa das toalhas. Aconteceu uma vez com a minha filha. Ela foi quem percebeu quando aconteceu comigo, e começou a acontecer com ela também. As toalhas acumulam bactérias», disse no vídeo.

«Os hotéis, mesmo nos melhores, não lavam de imediato as toalhas, colocam-nas em recipientes com comida, bebida e sabe-se lá mais o quê. Não vou entrar em detalhes, mas simplesmente isso não é higiénico em circunstância alguma», acrescentou.

Bettenny citou um dermatologista e uma especialista em cuidados de rosto, para explicar que «mesmo uma toalha bem limpa pode reter bactérias», tal como acontece com as «esponjas de maquilhagem, podemos limpá-las quantas vezes quisermos, elas acumulam bactérias, assim como os pincéis».

«Por isso temos que fazer o nosso melhor. Não dá para viver numa bolha, mas só estou a dizer que nunca, jamais na minha vida, vou usar uma toalha de hotel de novo», rematou no mesmo vídeo.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja como ficou o rosto de Betteny Frankel.