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Inédito! Big Brother Verão estreia domingo com grande novidade no painel de comentadores

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Fique a par de tudo sobre o novo Big Brother Verão

O Big Brother Verão está de volta e traz novidades. A nova edição estreia no próximo domingo, dia 28 de junho, e há uma grande surpresa no painel de comentadores.

Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother Verão 2025, estreia-se como comentadora, juntando-se a uma equipa que conta com alguns dos rostos mais conhecidos do formato.

Quanto aos apresentadores, os nomes mantêm-se: Nuno Eiró assume os Última Hora e os Diários, Marta Cardoso os Extras e Maria Botelho Moniz as Galas e os Especiais.

No painel de comentadores, a Jéssica Vieira junta-se:

  • Adriano Silva Martins
  • Cândido Pereira
  • Cinha Jardim
  • Diana Lopes
  • Francisco Monteiro
  • Gonçalo Quinaz
  • Inês Morais
  • Inês Simões
  • Isabel Figueira
  • Marcelo Palma
  • Márcia Soares
  • Teresa Silva

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