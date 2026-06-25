Inédito! Big Brother Verão estreia domingo com grande novidade no painel de comentadores

O Big Brother Verão está de volta e traz novidades. A nova edição estreia no próximo domingo, dia 28 de junho, e há uma grande surpresa no painel de comentadores.

Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother Verão 2025, estreia-se como comentadora, juntando-se a uma equipa que conta com alguns dos rostos mais conhecidos do formato.

Quanto aos apresentadores, os nomes mantêm-se: Nuno Eiró assume os Última Hora e os Diários, Marta Cardoso os Extras e Maria Botelho Moniz as Galas e os Especiais.

No painel de comentadores, a Jéssica Vieira junta-se: