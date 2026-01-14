Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

Henri Castelli sofreu uma convulsão durante uma prova de resistência do Big Brother Brasil 2026, na manhã desta quarta-feira, 14 de janeiro.

O ator, de 47 anos, estava há cerca de 10 horas a cumprir um desafio imposto pela produção para saber quem seria o líder da semana quando caiu inanimado dentro da piscina de bolas e começou a ter convulsões.

Os restantes participantes assustaram-se e começaram a gritar por ajuda de imediato. Todos sem exceção desceram dos trampolins onde deviam de permanecer e foram tentar auxiliar o colega.

Segundo a Globo, Henri Castelli está consciente e apresenta um quadro estável. No entanto, a emissão do reality show mais conceituado do Brasil teve de ser interrompida e o ator foi imediatamente transportado para o hospital para receber assistência médica.

«O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem», anunciou o Big Brother, para tranquilizar os concorrentes. A prova do líder foi retomada após a atualização do estado de saúde de Henri Castelli.