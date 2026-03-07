Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

19:01
Confronto inesperado (e tenso): João confessa a Catarina que viu o casting e não esconde a tristeza - Big Brother
05:34

Confronto inesperado (e tenso): João confessa a Catarina que viu o casting e não esconde a tristeza

18:47
Beijo no canto do lábio? O gesto de Hugo que deixou Sara sem jeito: «Ficaste corada» - Big Brother
02:15

Beijo no canto do lábio? O gesto de Hugo que deixou Sara sem jeito: «Ficaste corada»

18:47
Luzia dá conselho escaldante a Sara e deixa-a chocada: «Tu és uma safadona!» - Big Brother
02:15

Luzia dá conselho escaldante a Sara e deixa-a chocada: «Tu és uma safadona!»

18:34
«Amo-te muito»: Diogo declara-se a Eva no quarto e quase são apanhados - Big Brother
01:17

«Amo-te muito»: Diogo declara-se a Eva no quarto e quase são apanhados

18:30
«Há um coração partido na casa? Um casal?»: Pista de segredo deixa a casa em sobressalto - Big Brother
01:53

«Há um coração partido na casa? Um casal?»: Pista de segredo deixa a casa em sobressalto

18:29
João Ricardo deixa recado especial a ex-concorrente do Secret Story: «Deixo um beijinho» - Big Brother
07:17

João Ricardo deixa recado especial a ex-concorrente do Secret Story: «Deixo um beijinho»

18:28
João Ricardo emociona-se em direto depois de ver imagens: «Obrigado» - Big Brother
07:17

João Ricardo emociona-se em direto depois de ver imagens: «Obrigado»

18:07
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente - Big Brother
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

17:51
Segredo em risco? Catarina faz provocação que deixa Diogo em alerta máximo: «Dormir com a Eva?» - Big Brother
01:01

Segredo em risco? Catarina faz provocação que deixa Diogo em alerta máximo: «Dormir com a Eva?»

17:24
Catarina provoca Norberto: «Estás mortinho por me dar...» - Big Brother
03:48

Catarina provoca Norberto: «Estás mortinho por me dar...»

17:22
«És inseguro e não devias»: Catarina e Norberto têm conversa profunda sobre o futuro - Big Brother
03:48

«És inseguro e não devias»: Catarina e Norberto têm conversa profunda sobre o futuro

17:18
Já há ciúmes? Catarina faz pergunta aguçada a Norberto: «Quem é que tu querias?» - Big Brother
02:54

Já há ciúmes? Catarina faz pergunta aguçada a Norberto: «Quem é que tu querias?»

15:55
Sara passa óleo no corpo de Hugo e aproximação não passa despercebida - Big Brother
02:15

Sara passa óleo no corpo de Hugo e aproximação não passa despercebida

15:40
Segredo em risco? Sara manda boca a Eva: «Ficavas um pouco triste por o Diogo...» - Big Brother
07:19

Segredo em risco? Sara manda boca a Eva: «Ficavas um pouco triste por o Diogo...»

15:40
Liliana atira a Diogo: «Ficaste incomodado por ela dormir com outro» - Big Brother
05:05

Liliana atira a Diogo: «Ficaste incomodado por ela dormir com outro»

14:44
A ferver. Excessos à mesa levam a acesa discussão: «Há pessoas que nem comeram!» - Big Brother
07:12

A ferver. Excessos à mesa levam a acesa discussão: «Há pessoas que nem comeram!»

13:59
Hélder expõe interesse de Ariana em concorrente: «Independentemente do que ele faça, ela continua...» - Big Brother
02:00

Hélder expõe interesse de Ariana em concorrente: «Independentemente do que ele faça, ela continua...»

13:55
Diogo expõe cena de ciúmes de Ariana: «Disse que não era segunda opção de ninguém» - Big Brother
02:20

Diogo expõe cena de ciúmes de Ariana: «Disse que não era segunda opção de ninguém»

13:36
Futuro para Catarina e Norberto? A frase que deixou tudo em aberto: «Não sei se vais gostar lá fora» - Big Brother
01:34

Futuro para Catarina e Norberto? A frase que deixou tudo em aberto: «Não sei se vais gostar lá fora»

13:23
Paixão ou atração? Catarina faz revelações inéditas sobre os sentimentos por Norberto - Big Brother
01:18

Paixão ou atração? Catarina faz revelações inéditas sobre os sentimentos por Norberto

13:16
Hugo aposta todas as fichas em Sara e esta expõe tudo: «Quero ver se beijas bem» - Big Brother
03:12

Hugo aposta todas as fichas em Sara e esta expõe tudo: «Quero ver se beijas bem»

13:00
Sara confessa interesse em concorrente inesperado: «Não vou mentir que acho graça...» - Big Brother
03:12

Sara confessa interesse em concorrente inesperado: «Não vou mentir que acho graça...»

12:05
Liliana tenta desvendar segredo de Eva e Diogo quase deita tudo a perder. Toda a história aqui - Big Brother

Liliana tenta desvendar segredo de Eva e Diogo quase deita tudo a perder. Toda a história aqui

12:02
Talento desconhecido! Hélder, Pedro e Hugo dão tudo em dança cheia de sensualidade - Big Brother
03:49

Talento desconhecido! Hélder, Pedro e Hugo dão tudo em dança cheia de sensualidade

11:59
As imagens de que todos falam: Diogo quase revela a verdade com reação à teoria de Liliana sobre Eva - Big Brother

As imagens de que todos falam: Diogo quase revela a verdade com reação à teoria de Liliana sobre Eva

Acompanhe ao minuto

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara - Big Brother

Ainda se lembra desta jovem, que assistia nos estúdios a todas as galas do Big Brother em que a mãe participou? Hoje tem 33 anos e surgiu numa foto nunca antes vista.

Nucha entrou no Big Brother VIP em 2013 e a filha, Catarina, foi várias vezes presença assídua nas galas para apoiar a mãe. 13 anos depois, a cantora partilhou uma fotografia nunca antes vista ao lado da filha, para assinalar o seu 33.º aniversário.

«Catarina, minha filha. Hoje fazes 33 anos. Trinta e três anos teus e sem dúvida, os 33 anos mais felizes da minha vida. Desde o dia em que chegaste, ser mãe passou a ser o meu papel principal, o mais exigente e também o mais bonito que alguma vez vivi. Tenho um orgulho imenso na mulher em que te tornaste. Uma mulher lutadora, resiliente, forte, mas também sensível, justa e com um coração tão puro», começou por escrever, na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram, onde surge abraçada à filha quando esta era ainda uma criança.

E prosseguiu: «A vida nem sempre foi fácil contigo, mas nunca te vi desistir. Aprendeste a cair e a levantar-te, a reinventar-te, a seguir em frente, mesmo quando o caminho parecia difícil. E isso diz tudo sobre quem tu és»

Mas a dedicatória não ficou por aqui. «Olho para ti e vejo coragem. Vejo determinação. Vejo uma mulher que construiu o respetivo caminho com esforço, dignidade e verdade. E vejo, acima de tudo, alguém que continua a crescer, a aprender e a espalhar luz por onde passa. Obrigada por seres quem és. Obrigada por me ensinares tanto todos os dias, sobre amor, força e esperança. Ser tua mãe é o maior privilégio da minha vida», disse ainda. 

«Que este novo ano te traga tudo o que mereces para além da paz, amor, saúde, sonhos cumpridos e muitos sorrisos. Estarei sempre aqui, como sempre estive, a torcer por ti, a apoiar-te e a amar-te incondicionalmente. Parabéns, minha filha. Amo-te mais do que as palavras conseguem dizer», findou.

Pode ver o registo aqui:

Dias depois, Nucha voltou a recorrer às redes sociais para partilhar uma fotografia atual com a filha, Catarina

Veja como está hoje a filha da cantora:


Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotos de Nucha
