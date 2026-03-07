Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Nucha entrou no Big Brother VIP em 2013 e a filha, Catarina, foi várias vezes presença assídua nas galas para apoiar a mãe. 13 anos depois, a cantora partilhou uma fotografia nunca antes vista ao lado da filha, para assinalar o seu 33.º aniversário.

«Catarina, minha filha. Hoje fazes 33 anos. Trinta e três anos teus e sem dúvida, os 33 anos mais felizes da minha vida. Desde o dia em que chegaste, ser mãe passou a ser o meu papel principal, o mais exigente e também o mais bonito que alguma vez vivi. Tenho um orgulho imenso na mulher em que te tornaste. Uma mulher lutadora, resiliente, forte, mas também sensível, justa e com um coração tão puro», começou por escrever, na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram, onde surge abraçada à filha quando esta era ainda uma criança.

E prosseguiu: «A vida nem sempre foi fácil contigo, mas nunca te vi desistir. Aprendeste a cair e a levantar-te, a reinventar-te, a seguir em frente, mesmo quando o caminho parecia difícil. E isso diz tudo sobre quem tu és»

Mas a dedicatória não ficou por aqui. «Olho para ti e vejo coragem. Vejo determinação. Vejo uma mulher que construiu o respetivo caminho com esforço, dignidade e verdade. E vejo, acima de tudo, alguém que continua a crescer, a aprender e a espalhar luz por onde passa. Obrigada por seres quem és. Obrigada por me ensinares tanto todos os dias, sobre amor, força e esperança. Ser tua mãe é o maior privilégio da minha vida», disse ainda.

«Que este novo ano te traga tudo o que mereces para além da paz, amor, saúde, sonhos cumpridos e muitos sorrisos. Estarei sempre aqui, como sempre estive, a torcer por ti, a apoiar-te e a amar-te incondicionalmente. Parabéns, minha filha. Amo-te mais do que as palavras conseguem dizer», findou.

Pode ver o registo aqui:

Dias depois, Nucha voltou a recorrer às redes sociais para partilhar uma fotografia atual com a filha, Catarina

Veja como está hoje a filha da cantora: