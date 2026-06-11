Apaixonou-se no Big Brother, mas a relação não vingou. Agora, voltou para o 'ex' e anuncia que está noiva

Carolina Braga está noiva! Depois de muitos altos e baixos, Diogo Ramos decidiu pedir a ex-concorrente do Big Brother 2025 em casamento, e a data escolhida não podia ser mais especial.

A revelação foi feita pela própria. No Instagram, Carolina Braga partilhou um vídeo onde mostra o companheiro a pôr o joelho no chão para fazer o tão desejado pedido.

«No dia do meu aniversário, exatamente à hora em que nasci, disse SIM ao amor da minha vida», começou por escrever Carolina Braga, na legenda daquela partilha.

E prosseguiu: «Há amores que, aconteça o que acontecer, encontram sempre o caminho de volta. E estar contigo é estar em casa.»

«Começa aqui o nosso para sempre. 09/06/2026 ❤️💍», completou.

Pode ver aqui o vídeo do momento romântico:

Os fãs ficaram rendidos ao momento romântico. «Muitos Parabéns sejam sempre muito felizes», «YEAHHHHHHHHHH! P A R A B E N S !!!!! Estouuito feliz por vocês ❤️❤️❤️❤️❤️», «AHHHHH PERFEITOOOOS 🤍», «Já posso escolher o fato do casamento? 😍», «É tão bom ver-te feliz!! 🥹», «Pronto. Morri ! 🥹», «Que este novo capítulo seja tão bonito quanto vocês! 🥹🤍», «Não sei porquê mas achava que vinha aí um pedido de casamento 🥹 que sejam muito felizes e parabéns 🎉 felicidades aos noivos 💍❤️ beijinhos 😘», são alguns dos comentários que se podem ler.