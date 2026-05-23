Delicioso, fresco, e apto para celíacos! Tem mesmo de experimentar esta receita de Bolo de Limão sem glúten

Com a chegada dos dias quentes, nada melhor do que um bolo fresco e leve para adoçar a boca! Mónica Jardim partilhou com os fãs uma receita deliciosa de Bolo de Limão e Mel, e o melhor é que é apto para celíacos, uma vez que não tem glúten.
Ficou curioso? Fique a par desta receita que é de comer e chorar por mais.
Ingredientes:
- 2 limões, raspas + sumo
- 4 ovos grandes
- 100ml de azeite extra virgem (sabor leve)
- 100ml de mel (usei de castanheiro)
- 2 colheres de fermento em pó (sem glúten)
- 1 pitada de sal marinho
- 3 chávenas de farinha de amêndoa
Preparação:
- Pré-aqueca o forno a 170-180°C e prepare a forma (com papel vegetal ou untada).
- Numa taça, junta as raspas, o sumo dos 2 limões, os 4 ovos e bate tudo.
- Junte o azeite, o mel, o fermento em pó e misture bem.
- Incorpore a farinha de amêndoa e misture tudo.
- Verta para a forma e leva ao forno ventilado a 170/180° cerca de 45 a 50 minutos até dourar e cozinhar (depende do forno).
- Faça o teste do palito: se sair limpo, está pronto.
Deixa arrefecer antes de desenformar e bom proveito!
Pode ver os passos da receita aqui: