Delicioso, fresco, e apto para celíacos! Tem mesmo de experimentar esta receita de Bolo de Limão sem glúten

Com a chegada dos dias quentes, nada melhor do que um bolo fresco e leve para adoçar a boca! Mónica Jardim partilhou com os fãs uma receita deliciosa de Bolo de Limão e Mel, e o melhor é que é apto para celíacos, uma vez que não tem glúten.

Ficou curioso? Fique a par desta receita que é de comer e chorar por mais.

Ingredientes:

2 limões, raspas + sumo

4 ovos grandes

100ml de azeite extra virgem (sabor leve)

100ml de mel (usei de castanheiro)

2 colheres de fermento em pó (sem glúten)

1 pitada de sal marinho

3 chávenas de farinha de amêndoa



Preparação:

Pré-aqueca o forno a 170-180°C e prepare a forma (com papel vegetal ou untada). Numa taça, junta as raspas, o sumo dos 2 limões, os 4 ovos e bate tudo. Junte o azeite, o mel, o fermento em pó e misture bem. Incorpore a farinha de amêndoa e misture tudo. Verta para a forma e leva ao forno ventilado a 170/180° cerca de 45 a 50 minutos até dourar e cozinhar (depende do forno). Faça o teste do palito: se sair limpo, está pronto.



Deixa arrefecer antes de desenformar e bom proveito!