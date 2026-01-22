A resposta inesperada de Bruna Basto a comentário sobre a sua imagem: «Se não fosse ela, nunca teria percebido»

Bruna Basto recorreu às redes sociais para reagir, com humor e ironia, a um comentário negativo que recebeu sobre a sua aparência. A ex-concorrente do Secret Story 9 decidiu não deixar passar em branco a crítica e acabou por transformar a situação num momento divertido para os seguidores.

Tudo começou quando uma seguidora lhe chamou «santinha raivosa» e deixou ainda um aviso inesperado. «Vai tapar a borbulha que Domingo está aí», escreveu a internauta, numa mensagem que Bruna rapidamente decidiu comentar.

Longe de se mostrar afetada, a jovem respondeu através de um vídeo carregado de sarcasmo: «Recebi um conselho muito valioso (…) E não é que ela tem razão? Eu não sei o que acontece Domingo, mas Domingo está aí (…) convém estarmos preparados. Ainda bem que ela me avisou».

No vídeo, Bruna surge a aplicar maquilhagem para esconder a imperfeição, garantindo que o fazia apenas para agradar à autora do comentário. «Se não fosse ela, eu nunca teria percebido que não poderia aparecer aqui com a minha cara normal», ironizou.

A ex-concorrente foi ainda mais longe e acabou por brincar com o próprio cabelo, simulando um novo momento de pânico. «Ai, o cabelo. Ela vai dizer que estou despenteada. Eu não posso aparecer assim», acrescentou, arrancando gargalhadas aos seguidores.

Veja o vídeo aqui: