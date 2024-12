Bruna Gomes emociona fãs ao revelar o presente de Natal mais especial de sempre

Bruna Gomes revela o melhor seu presente de Natal: A comentadora do Secret Story fala sobre o pedido de casamento e faz um «close up» do anel.

Mensagem de Natal: Bruna Gomes destaca a importância da família e de estar junto daqueles que amamos nesta época natalícia.

Bruna Gomes, comentadora do Secret Story, revelou recentemente qual foi o melhor presente de Natal da sua vida, e a resposta é, sem dúvida, um momento que a marcou profundamente. Em declarações emotivas, a influenciadora afirmou: «Nem preciso de pensar muito. O melhor presente que já recebi foi, sem dúvida, ter sido pedida em casamento.»

O pedido de casamento do seu marido Bernardo Sousa, aconteceu no natal passado, e tem um valor muito especial para Bruna: «Este anel tem um significado muito especial para mim. É um anel de casamento, não é um anel qualquer». Depois deste momento, Bruna Gomes partilhou com os seus fãs um «close-up» do anel de noivado.

Além de partilhar este momento tão pessoal, Bruna aproveitou para deixar uma mensagem cheia de carinho e com grande espírito natalício: «Espero que estejam junto dos que vocês amam». Ainda acrescenta: «Digam aos que estão perto de nós o quanto são importantes».

Com estas palavras, Bruna Gomes demonstrou uma vez mais o seu lado emotivo e a importância dos laços familiares.