Novo visual! Bruna Gomes mostra transformação surpreendente. O antes e depois vai deixá-lo de boca aberta

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O antes e depois da comentadora está a dar que falar.

Bruna Gomes surpreendeu os seguidores com uma mudança de visual inesperada. Na tarde deste sábado, dia 6 de junho, a comentadora e ex-concorrente do Big Brother partilhou um reels no Instagram que está a dar que falar e o antes e depois é surpreendente.

No vídeo, é possível ver a transformação na íntegra: Bruna cortou o cabelo acima dos ombros e optou por um tom mais escuro. O resultado é uma versão diferente e surpreendente da comentadora que os seguidores estão habituados a ver.

Veja aqui a transformação:

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