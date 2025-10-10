Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Ao Minuto

22:21
Liliana irritada com comentários de Bruna: «Mantens-te no teu lugar» - Big Brother
02:16

Liliana irritada com comentários de Bruna: «Mantens-te no teu lugar»

22:16
Marisa lança farpas a Ana Cristina: «Perde oportunidades para estar mas é caladinha» - Big Brother
03:11

Marisa lança farpas a Ana Cristina: «Perde oportunidades para estar mas é caladinha»

21:43
Segredo bem guardado? Marisa comenta com Leandro sobre Pedro Jorge: «Parece bondoso» - Big Brother
03:09

Segredo bem guardado? Marisa comenta com Leandro sobre Pedro Jorge: «Parece bondoso»

21:30
Inês lança provocação a Lídia e Pedro Jorge e a reação é de partir a rir - Big Brother
02:14

Inês lança provocação a Lídia e Pedro Jorge e a reação é de partir a rir

20:08
«É dor de ‘coto’?» Lídia e Pedro Jorge protagonizam intenso bate-boca - Big Brother
05:23

«É dor de ‘coto’?» Lídia e Pedro Jorge protagonizam intenso bate-boca

19:55
Apanhados? Marisa e Pedro Jorge estão a discutir quando Leandro entra no quarto - Big Brother
02:38

Apanhados? Marisa e Pedro Jorge estão a discutir quando Leandro entra no quarto

19:43
Inês instala caos na casa. Saiba o que aconteceu - Big Brother
03:10

Inês instala caos na casa. Saiba o que aconteceu

19:34
Liliana não poupa críticas a Bruna: «Ela tem a mania da superioridade» - Big Brother
03:25

Liliana não poupa críticas a Bruna: «Ela tem a mania da superioridade»

19:29
Tensão ao limite: Marisa Susana e Bruno Simão entram em confronto - Big Brother
02:55

Tensão ao limite: Marisa Susana e Bruno Simão entram em confronto

19:25
Emocionada, Marisa Susana defende Liliana: «Nós às vezes não sabemos como sair da situação» - Big Brother
03:39

Emocionada, Marisa Susana defende Liliana: «Nós às vezes não sabemos como sair da situação»

19:12
Liliana e Pedro trocam picardias: «Todos os dias pensas que és uma concorrente diferente» - Big Brother
02:01

Liliana e Pedro trocam picardias: «Todos os dias pensas que és uma concorrente diferente»

18:52
Reviravolta! Afinal o ovo de Marisa não foi partido: Saiba o que realmente aconteceu - Big Brother
06:54

Reviravolta! Afinal o ovo de Marisa não foi partido: Saiba o que realmente aconteceu

18:43
Afastamento à vista? Liliana desiludida com Fábio: «Ele mentiu-me... enganou-me» - Big Brother
03:58

Afastamento à vista? Liliana desiludida com Fábio: «Ele mentiu-me... enganou-me»

18:37
Marisa Susana fala de Fábio depois de situação do ovo: «Queimado ele fica» - Big Brother
02:19

Marisa Susana fala de Fábio depois de situação do ovo: «Queimado ele fica»

18:31
Pedro prepara pequeno-almoço para Liliana para provocar Fábio? Veja as imagens - Big Brother
06:18

Pedro prepara pequeno-almoço para Liliana para provocar Fábio? Veja as imagens

18:19
Depois de incidente do ovo, Marisa explica o que aconteceu e perde as estribeiras com Ana Cristina - Big Brother
02:35

Depois de incidente do ovo, Marisa explica o que aconteceu e perde as estribeiras com Ana Cristina

18:15
Marisa passa-se com atitude de Fábio: «Não vale tudo, mas estamos a brincar ou quê?» - Big Brother
02:14

Marisa passa-se com atitude de Fábio: «Não vale tudo, mas estamos a brincar ou quê?»

18:14
Fábio desaba em lágrimas após episódio que envolve Marisa - Big Brother
01:31

Fábio desaba em lágrimas após episódio que envolve Marisa

18:12
Pedro Jorge transtornado com situação que envolve Marisa: «Passaram aqui um limite» - Big Brother
07:08

Pedro Jorge transtornado com situação que envolve Marisa: «Passaram aqui um limite»

18:10
«Perdeu uma grandessíssima oportunidade para estar calada»: Lídia rasga Ana Cristina - Big Brother
01:58

«Perdeu uma grandessíssima oportunidade para estar calada»: Lídia rasga Ana Cristina

18:07
Liliana conforta Fábio após episódio que envolve Marisa - Big Brother
03:29

Liliana conforta Fábio após episódio que envolve Marisa

18:06
Com voz trémula, Pedro Jorge dá opinião sobre brincadeira que envolveu a esposa Marisa - Big Brother
08:27

Com voz trémula, Pedro Jorge dá opinião sobre brincadeira que envolveu a esposa Marisa

17:55
Após incidente, Marisa esclarece: «Eu não estou a acusar o Fabio do que quer que seja» - Big Brother
02:43

Após incidente, Marisa esclarece: «Eu não estou a acusar o Fabio do que quer que seja»

17:53
«Às vezes estás melhor calada»: Marisa passa-se com Ana Cristina após opinião polémica - Big Brother
08:21

«Às vezes estás melhor calada»: Marisa passa-se com Ana Cristina após opinião polémica

17:38
Joana mostra empatia com Marisa: «Não se sentiu à vontade, mas quis mostrar que estava» - Big Brother
03:38

Joana mostra empatia com Marisa: «Não se sentiu à vontade, mas quis mostrar que estava»

Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

  • Secret Story
  • Hoje às 16:59
Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante» - Big Brother

A influencer digital falou sobre um acontecimento importante.

Bruna Gomes está a planear um acontecimento importante: o seu 30º aniversário. Em declarações à SELFIE, à margem da Moda Lisboa, a ex-concorrente do Big Brother contou tudo. 

«Vou fazer 30 anos e ainda tenho de decidir se faço uma festa aqui ou no Brasil. É uma data importante, porque dizem que todas as vezes que mudamos a década, muda alguma coisa», disse citada pela referida publicação. 

A também comentadora da atual edição do Secret Story, acrescentou: «Faço sempre balanços. Sinto-me orgulhosa de tudo o que fiz ao longo dos anos». 

 

Um WC secreto? Bruna Gomes mostra piso de baixo da casa nova. E ninguém estava preparado
Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Hoje às 17:01
Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Hoje às 15:46
Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Hoje às 15:39
Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Hoje às 11:16
De Bernardina e Tiago a Liliana e Bruno de Carvalho: as paixões mais mediáticas dos Reality-shows

De Bernardina e Tiago a Liliana e Bruno de Carvalho: as paixões mais mediáticas dos Reality-shows

Hoje às 11:15
Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Hoje às 11:15
Brincadeira dos ovos deu mau resultado! As imagens do momento
05:36

Brincadeira dos ovos deu mau resultado! As imagens do momento

Hoje às 16:26
Marisa desaba em lágrimas
05:36

Marisa desaba em lágrimas

Hoje às 16:24
Com voz trémula, Pedro Jorge dá opinião sobre brincadeira que envolveu a esposa Marisa
08:27

Com voz trémula, Pedro Jorge dá opinião sobre brincadeira que envolveu a esposa Marisa

Hoje às 18:06
Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Ontem às 23:47
Reviravolta! Afinal o ovo de Marisa não foi partido: Saiba o que realmente aconteceu
06:54

Reviravolta! Afinal o ovo de Marisa não foi partido: Saiba o que realmente aconteceu

Há 3h e 50min
