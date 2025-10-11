Bruna Gomes sofre problema de saúde e fica sem poder falar

Ao Minuto

22:34
À frente de Pedro, Marisa revela: «Se o Leandro for embora, não sei se aguentava aqui muito tempo» - Big Brother
07:08

À frente de Pedro, Marisa revela: «Se o Leandro for embora, não sei se aguentava aqui muito tempo»

22:28
Casal em tensão! Marisa arrasa Pedro Jorge: «Tu não ouves ninguém» - Big Brother
07:39

Casal em tensão! Marisa arrasa Pedro Jorge: «Tu não ouves ninguém»

22:25
Marisa indignada com acusações de Bruna: «Eu ando a rasgar as pessoas!?» - Big Brother
07:48

Marisa indignada com acusações de Bruna: «Eu ando a rasgar as pessoas!?»

21:47
Liliana fala de Fábio pelas costas: «O jogo do Fábio não precisa de passar por todas as mulheres» - Big Brother
11:18

Liliana fala de Fábio pelas costas: «O jogo do Fábio não precisa de passar por todas as mulheres»

21:33
Liliana recorda situação do queijo e garante ser capaz de jogar: «Mesmo que seja uma fobia» - Big Brother
07:51

Liliana recorda situação do queijo e garante ser capaz de jogar: «Mesmo que seja uma fobia»

21:26
Liliana fala do ex-namorado: «Ainda me vinha pedir dinheiro...» - Big Brother
06:49

Liliana fala do ex-namorado: «Ainda me vinha pedir dinheiro...»

21:20
Rui viu Mariana com Dylan e ficou com ciúmes? Saiba o que aconteceu - Big Brother
06:53

Rui viu Mariana com Dylan e ficou com ciúmes? Saiba o que aconteceu

21:11
Ao falar de Rui, Liliana revela a Mariana: «Ele tem interesse em ti» - Big Brother
03:52

Ao falar de Rui, Liliana revela a Mariana: «Ele tem interesse em ti»

21:07
Mariana aconselha Liliana: «Tu não precisas de um Fábio aqui dentro» - Big Brother
09:31

Mariana aconselha Liliana: «Tu não precisas de um Fábio aqui dentro»

21:02
Fábio e Liliana de costas voltadas? Veja o que se está a passar - Big Brother
08:21

Fábio e Liliana de costas voltadas? Veja o que se está a passar

20:55
Inês pode ter sentimentos por Vera? Dica deixa concorrente de boca aberta - Big Brother
02:53

Inês pode ter sentimentos por Vera? Dica deixa concorrente de boca aberta

20:28
À frente de Marisa, Pedro atira: «Tenho uma mulher especial lá fora» - Big Brother
01:03

À frente de Marisa, Pedro atira: «Tenho uma mulher especial lá fora»

20:23
Dylan desabafa: «Já não estava a fazer sentido (…) sabia que ela me ia prejudicar e quis-me proteger» - Big Brother
07:07

Dylan desabafa: «Já não estava a fazer sentido (…) sabia que ela me ia prejudicar e quis-me proteger»

20:12
Vera tenta descansar Liliana quanto a Fábio, mas avisa: «Jamais me vou deitar ao comprido como ele» - Big Brother
07:50

Vera tenta descansar Liliana quanto a Fábio, mas avisa: «Jamais me vou deitar ao comprido como ele»

20:04
Ligação de Vera e Fábio «faz confusão» a Liliana e ela confronta os dois concorrentes - Big Brother
07:33

Ligação de Vera e Fábio «faz confusão» a Liliana e ela confronta os dois concorrentes

19:46
Dylan atira: «Não existe o mesmo interesse de ambas as partes». Vera reage: «Queres viver muito rapidamente» - Big Brother
04:15

Dylan atira: «Não existe o mesmo interesse de ambas as partes». Vera reage: «Queres viver muito rapidamente»

19:39
Última hora! Dylan põe fim na relação com Vera: «É melhor cortarmos as nossas cenas» - Big Brother
08:59

Última hora! Dylan põe fim na relação com Vera: «É melhor cortarmos as nossas cenas»

18:59
A tramar alguma: Do saco para a toalha de banho. Leandro esconde alimentos - Big Brother
02:25

A tramar alguma: Do saco para a toalha de banho. Leandro esconde alimentos

18:47
Bruno aponta: «A Vera rasgou-o todo e eu vejo muita proximidade dos dois» - Big Brother
02:00

Bruno aponta: «A Vera rasgou-o todo e eu vejo muita proximidade dos dois»

18:34
Bruno ‘corta na casaca': «Ela quando tiver que o atropelar, vai atropelá-lo» - Big Brother
03:28

Bruno ‘corta na casaca': «Ela quando tiver que o atropelar, vai atropelá-lo»

18:22
Bruno não tem dúvidas: «Ele está abaixo da Ana, é o concorrente mais apagado» - Big Brother
04:17

Bruno não tem dúvidas: «Ele está abaixo da Ana, é o concorrente mais apagado»

18:02
Surpresa! Alice Alves faz revelações inéditas sobre a gala de amanhã. E ninguém está preparado - Big Brother
01:02

Surpresa! Alice Alves faz revelações inéditas sobre a gala de amanhã. E ninguém está preparado

17:59
Leandro perde a paciência com Rui? Veja o momento que está a dar que falar - Big Brother
01:14

Leandro perde a paciência com Rui? Veja o momento que está a dar que falar

17:52
Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo - Big Brother
02:45

Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo

17:47
Liliana e Fábio têm crise de ciúmes noturna. O motivo? As brincadeiras com Ana Cristina - Big Brother
02:03

Liliana e Fábio têm crise de ciúmes noturna. O motivo? As brincadeiras com Ana Cristina

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Bruna Gomes sofre problema de saúde e fica sem poder falar

  • Secret Story
  • Ontem às 19:32
Bruna Gomes sofre problema de saúde e fica sem poder falar - Big Brother

A influencer digital revelou um problema de saúde que a impede de falar.

Bruna Gomes, comentadora das do Secret Story 9, sofreu um problema de saúde sério este sábado, véspera de gala, que a deixou impedida de falar por algumas horas. 

«Tive uma reação alérgica e estou com a garganta fechada. Hoje preciso ficar de (emoji da boca fechada) porque amanhã preciso de estar a 100», escreveu nos stories das redes sociais. 

Isto acontece numa altura em que Bruna Gomes já está a planear um acontecimento importante: o seu 30º aniversário. Em declarações à SELFIE, à margem da Moda Lisboa, a ex-concorrente do Big Brother contou tudo. 

«Vou fazer 30 anos e ainda tenho de decidir se faço uma festa aqui ou no Brasil. É uma data importante, porque dizem que todas as vezes que mudamos a década, muda alguma coisa», disse citada pela referida publicação. 

A também comentadora da atual edição do Secret Story, acrescentou: «Faço sempre balanços. Sinto-me orgulhosa de tudo o que fiz ao longo dos anos». 

 

 

Relacionados

Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Bruna Gomes publica mensagem inesperada e deixa as redes sociais ao rubro: «As pessoas vêm(…) e vão»
Temas: Bruna Gomes

Fora da Casa

«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

Ontem às 19:11
Marcia Soares revela pormenor insólito sobre o nome: «Quem me conhece sabe o que sofro»

Marcia Soares revela pormenor insólito sobre o nome: «Quem me conhece sabe o que sofro»

Ontem às 19:07
Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Ontem às 16:14
Bernardina Brito surpreende com mudança radical de visual

Bernardina Brito surpreende com mudança radical de visual

Ontem às 15:45
Cristina Ferreira mostra momento raro com João Monteiro em dia «cheio de felicidade»

Cristina Ferreira mostra momento raro com João Monteiro em dia «cheio de felicidade»

Ontem às 15:30
Leandro partilha confissão íntima. E ninguém estava à espera disto

Leandro partilha confissão íntima. E ninguém estava à espera disto

Ontem às 12:04
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana
01:32

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana

Ontem às 10:44
À frente de Marisa, Pedro atira: «Tenho uma mulher especial lá fora»
01:03

À frente de Marisa, Pedro atira: «Tenho uma mulher especial lá fora»

Ontem às 20:28
Última hora! Dylan põe fim na relação com Vera: «É melhor cortarmos as nossas cenas»
08:59

Última hora! Dylan põe fim na relação com Vera: «É melhor cortarmos as nossas cenas»

Ontem às 19:39
Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo
02:45

Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo

Ontem às 17:52
Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

9 out, 23:47
Ver Mais

Notícias

Bruna Gomes sofre problema de saúde e fica sem poder falar

Bruna Gomes sofre problema de saúde e fica sem poder falar

Ontem às 19:32
«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

Ontem às 19:11
Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Ontem às 16:14
Cristina Ferreira mostra momento raro com João Monteiro em dia «cheio de felicidade»

Cristina Ferreira mostra momento raro com João Monteiro em dia «cheio de felicidade»

Ontem às 15:30
Leandro partilha confissão íntima. E ninguém estava à espera disto

Leandro partilha confissão íntima. E ninguém estava à espera disto

Ontem às 12:04
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

8 out, 22:17
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

10 out, 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

8 out, 18:35
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em igreja, Marie é acusada de fazer "tristes figuras": "A última foto é provocante"

Em igreja, Marie é acusada de fazer "tristes figuras": "A última foto é provocante"

Ontem às 20:35
Em momento de despedida, Luís Gonçalves faz partilha rara... com a filha: veja as imagens!

Em momento de despedida, Luís Gonçalves faz partilha rara... com a filha: veja as imagens!

Ontem às 19:05
"Se pudesse voltar atrás...". Liliana Aguiar faz confissão: "Paguei caro por isso"

"Se pudesse voltar atrás...". Liliana Aguiar faz confissão: "Paguei caro por isso"

Ontem às 18:27
Como nunca o viu! Daniel Monteiro surge com corte de cabelo inesperado... e Iury Mellany já reagiu!

Como nunca o viu! Daniel Monteiro surge com corte de cabelo inesperado... e Iury Mellany já reagiu!

Ontem às 17:56
Após mais de 10 anos, Célia Ferreira, do "Big Brother", toma importante decisão e fãs reagem: "Força!"

Após mais de 10 anos, Célia Ferreira, do "Big Brother", toma importante decisão e fãs reagem: "Força!"

Ontem às 16:31
Ver Mais Outros Sites