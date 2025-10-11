Bruna Gomes sofre problema de saúde e fica sem poder falar

Bruna Gomes, comentadora das do Secret Story 9, sofreu um problema de saúde sério este sábado, véspera de gala, que a deixou impedida de falar por algumas horas.

«Tive uma reação alérgica e estou com a garganta fechada. Hoje preciso ficar de (emoji da boca fechada) porque amanhã preciso de estar a 100», escreveu nos stories das redes sociais.

Isto acontece numa altura em que Bruna Gomes já está a planear um acontecimento importante: o seu 30º aniversário. Em declarações à SELFIE, à margem da Moda Lisboa, a ex-concorrente do Big Brother contou tudo.

«Vou fazer 30 anos e ainda tenho de decidir se faço uma festa aqui ou no Brasil. É uma data importante, porque dizem que todas as vezes que mudamos a década, muda alguma coisa», disse citada pela referida publicação.

A também comentadora da atual edição do Secret Story, acrescentou: «Faço sempre balanços. Sinto-me orgulhosa de tudo o que fiz ao longo dos anos».