Última hora! Revelado o segredo mais bem guardado de Bruna Gomes: «Nasceu»

Bruna Gomes já andava a prometer uma novidade há uns dias e chegou finalmente o momento de a revelar. A ex-concorrente do Secret Story lançou uma marca de sapatos em parceria com o estilista português, Luís Onofre.

Nas redes sociais, a influencer digital partilhou um vídeo onde revela o propósito da marca e como tudo começou com uma simples coincidência, relacionada com um coração.

«Tudo começou com um coração que hoje se tornou o propósito desta marca. Apresento a vocês a BRU, uma marca portuguesa criada por uma equipe que acredita que o amor nos leva a lugares incríveis. Nasceu a BRU: amor em cada passo», escreveu na legenda da partilha.

Veja o vídeo em baixo: