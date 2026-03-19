Cuidados intensivos: Bruna Gomes partilha momento difícil na sua vida familiar e emociona fãs

A influenciadora digital e comentadora do Secret Story 10, Bruna Gomes, recorreu à rede social X para partilhar um momento delicado da sua vida pessoal, revelando que o seu padrinho se encontra internado na unidade de cuidados intensivos após ter sofrido um acidente de viação.

Na publicação, Bruna expressa a sua angústia e impotência perante a situação: «Meu padrinho está na UTI pq sofreu um acidente de carro… foi mto pesado e só queria poder estar perto agora.» A mensagem, marcada pela emoção, rapidamente gerou uma onda de apoio por parte dos seguidores, que deixaram palavras de força e solidariedade.

A influenciadora acrescentou ainda uma reflexão sobre a forma como acontecimentos desta natureza alteram as prioridades: «Tudo vira muito irrelevante quando a única coisa que torcemos é pra que alguém que amamos fique bem.»

Meu padrinho está na UTI pq sofreu um acidente de carro… foi mto pesado e só queria poder estar perto agora. Tudo vira muito irrelevante quando a única coisa que torcemos é pra que alguém que amamos fique bem. — Bruna Gomes (@brunapgo) March 16, 2026

Conhecida por partilhar conteúdos ligados ao seu dia a dia, bem como momentos mais leves e descontraídos, Bruna Gomes mostrou desta vez o seu lado mais vulnerável.

Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes sobre o estado de saúde do padrinho. Entretanto, os fãs continuam a manifestar o seu apoio, numa demonstração de empatia que tem marcado as reações à publicação.