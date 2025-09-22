Bruna Gomes arrasa Liliana: «Talvez se tenha esquecido que ficou noiva»

Na segunda gala do Secret Story 9, além da condução de Cristina Ferreira, a noite contou também com a análise dos comentadores Bruna Gomes e Flávio Furtado, que não deixaram passar em branco os momentos mais marcantes.

Sem rodeios, Bruna dirigiu uma crítica direta a Liliana, lembrando que a concorrente ficou noiva recentemente: «Talvez ela se tenha esquecido que ficou noiva», atirou.

A observação surgiu a propósito da aproximação de Liliana a Fábio. Desde o primeiro dia, ambos têm revelado cumplicidade dentro da casa, e o concorrente já admitiu estar realmente interessado nela, afastando a ideia de que o noivado da jovem fosse um impedimento.

Bruna destacou, em particular, a falta de avisos por parte das mulheres da casa: «Eu em casa estava a torcer: será que nenhuma vai avisar, naquele toque de amiga, que já estava a passar dos limites? A menina ficou noiva semana passada, talvez já se tenha esquecido, foi tão rápido. A vida é uma loucura», comentou.

Mais à frente, a comentadora reforçou a estranheza da situação, sublinhando também a posição de Fábio: «É constrangedor ver o Fábio interessado numa pessoa que está comprometida. Eu sabia que isso existia, mas é difícil de assistir.»

Veja o momento aqui: