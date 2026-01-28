«Nunca ficou mais fácil»: Bruna Gomes partilha dor que vive desde os 18 anos

Bruna Gomes recorreu às redes sociais para fazer uma partilha profunda, que tocou o coração dos fãs e seguidores. A ex-concorrente do Big Brother despediu-se dos seus pais no Brasil para rumar a Portugal e o momento foi muito emotivo.

«Desde os meus 18 anos, quando sai de casa tive que aprender a lidar com a saudade. Nunca ficou mais fácil. Família é nosso lar», escreveu na legenda do vídeo onde Bruna Gomes mostra os pais a dizerem adeus, após umas férias merecidas em família.

Recorde-se que a influencer digital e o marido, Bernardo Sousa, estiveram no Brasil durante este mês de janeiro a recuperar baterias e a matar saudades da família dela, que vive lá. Entretanto já regressaram a Portugal, mas a dor da saudade está sempre com Bruna.

