Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Bruna Gomes já está na casa nova e tem mostrado registos desta fase de mudança, que tanto ela como Bernardo Sousa estão a viver como muito entusiasmo e alegria.

Recentemente, num vídeo, partilhado nas stories do Instagram, a ex-concorrente do Big Brother mostrou a vista de uma das varandas, onde aparece também a cadela, Cleide Maria.

Recorde-se que Bruna Gomes e Bernardo Sousa compraram uma casa de sonho em conjunto - um duplex na zona de Lisboa.

O casal de ex-concorrentes do Big Brother Famosos mostrou o andar de baixo - num vídeo publicado no canal de YouTube - e surpreendeu todos com a partilha e com as áreas incríveis do apartamento.

Desde a entrada casa espaçosa, a um escritório incrível e cheio de luz, a nova casa do casal é surpreendente. Mas o mais surreal de tudo ainda está por vir.

Bruna e Bernardo têm um armário aparentemente normal no escritório, o que ninguém sabe, pois não se vê à primeira vista, é que dentro dele está 'escondida' uma casa de banho impressionante.

«O que tem de legal aqui, gente, aqui está fechado, entrou no escritório 'ah um armário', aí o que tem dentro do armário? Um banheiro (casa de banho). Eu achei isso genial, porque daí fica tudo escondidinho e eu acho a coisa mais linda do mundo», disse Bruna no video.

No seu canal de YouTube, Bruna Gomes mostrou também o primeiro andar da casa e as áreas são impressionantes: uma cozinha gigante e três terraços enormes, com uma vista de cortar a respiração.

«Aqui vamos construir uma nova história. Estamos há muito tempo à procura de um lugar assim É um apartamento que tem dois andares», explicou a influencer digital, antes de iniciar a visita pela parte de cima da casa nova.

De recordar que Bruna e Bernardo anunciaram esta quinta-feira que tinham comprado uma casa nova: «Vamos nos MUDAR!!! Deus é incrível o tempo todo», começou por escrever Bruna numa publicação na sua página de Instagram.

«Estou muito feliz em compartilhar, sei o quanto torcem por mim, na verdade, é o mesmo que torço por vocês. Ao longo da minha vida tive muitas casas, foram muitos lugares e hoje com o coração tão feliz e em paz que digo que vamos ter um novo lar», acrescentou.

Num outro vídeo, partilhado mais tarde nas stories do Instagram. Bruna Sousa mostra-se já dentro da casa nova.

«Estávamos muito ansiosos, viemos passar uma noite aqui na casa nova. Não tem nada, além de muita felicidade», disse Bruna Gomes, radiante com a mudança.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da casa nova de Bruna Gomes e Bernardo Sousa.