Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

12:19
Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante - Big Brother

Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante

11:58
«Sou um gajo pacífico…» Diogo deixa aviso a Eva e gera tensão - Big Brother

«Sou um gajo pacífico…» Diogo deixa aviso a Eva e gera tensão

11:20
João acredita que existem Elfos e conta a história de como a sua carteira desaparece e aparece misteriosamente - Big Brother
06:00

João acredita que existem Elfos e conta a história de como a sua carteira desaparece e aparece misteriosamente

10:52
«Vestiu a camisola no banho...» Este foi o momento em que o segredo de Pedro é descoberto - Big Brother
03:52

«Vestiu a camisola no banho...» Este foi o momento em que o segredo de Pedro é descoberto

10:35
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele - Big Brother
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

10:33
Jogo perigoso? Eva e Diogo muito preocupados com investidas de outros homens e mulheres - Big Brother
03:33

Jogo perigoso? Eva e Diogo muito preocupados com investidas de outros homens e mulheres

10:31
Diogo chora ao falar do irmão de quem cuida - Big Brother
04:14

Diogo chora ao falar do irmão de quem cuida

10:27
Caos na casa do Secret Story e lágrimas de desespero: «Estou chocada» - Big Brother
03:55

Caos na casa do Secret Story e lágrimas de desespero: «Estou chocada»

10:26
Marta Cardoso começa Extra com aviso sério - Big Brother
00:37

Marta Cardoso começa Extra com aviso sério

09:29
«Começou mulher e virou homem». Debate intenso sobre um dos segredos da casa - Big Brother
02:56

«Começou mulher e virou homem». Debate intenso sobre um dos segredos da casa

09:23
Diogo e Eva são apanhados por João a meio de uma crise de casal - Big Brother
05:45

Diogo e Eva são apanhados por João a meio de uma crise de casal

08:52
Casal em crise? Diogo e Eva têm a conversa tensa: «Não vale tudo» - Big Brother
08:06

Casal em crise? Diogo e Eva têm a conversa tensa: «Não vale tudo»

08:46
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço» - Big Brother
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

08:39
Tudo desconfiado com o banho de Pedro. Concorrentes têm certeza sobre a verdade - Big Brother
06:26

Tudo desconfiado com o banho de Pedro. Concorrentes têm certeza sobre a verdade

08:33
Grávida de trigêmeos às 33 semanas? A teoria mirabolante sobre um segredo - Big Brother
12:22

Grávida de trigêmeos às 33 semanas? A teoria mirabolante sobre um segredo

22:40
Eva incrédula com afirmação do namorado Diogo: «Eu quando faço o amor...» - Big Brother
07:12

Eva incrédula com afirmação do namorado Diogo: «Eu quando faço o amor...»

22:25
Nasceu com 6 dedos em vez de 5. Luzia deixa colegas boquiabertos com cicatriz - Big Brother
02:43

Nasceu com 6 dedos em vez de 5. Luzia deixa colegas boquiabertos com cicatriz

22:22
Esta concorrente do Secret Story come pipocas com os dedos dos pés e choca tudo e todos - Big Brother
03:01

Esta concorrente do Secret Story come pipocas com os dedos dos pés e choca tudo e todos

22:14
Um arruma, outro desarruma: Casa do Secret Story ao rubro com estes dois concorrentes - Big Brother
05:46

Um arruma, outro desarruma: Casa do Secret Story ao rubro com estes dois concorrentes

22:10
Segredo em risco: Diogo chora à frente de todos enquanto se declara a Eva - Big Brother
02:52

Segredo em risco: Diogo chora à frente de todos enquanto se declara a Eva

22:07
Hugo já não tem dúvidas sobre Diogo e Eva: «Vocês são um casal» - Big Brother
02:52

Hugo já não tem dúvidas sobre Diogo e Eva: «Vocês são um casal»

22:00
Sonhos e arrependimentos. Concorrentes do Secret story em lágrimas com momento de partilha - Big Brother
07:23

Sonhos e arrependimentos. Concorrentes do Secret story em lágrimas com momento de partilha

21:51
João partilha história de vida emocionante e a reação da ex-amiga especial Catarina é notada - Big Brother
04:12

João partilha história de vida emocionante e a reação da ex-amiga especial Catarina é notada

21:43
Nuno Eiró abre o programa em alvoroço: «A temperatura da casa aumentou» - Big Brother
01:05

Nuno Eiró abre o programa em alvoroço: «A temperatura da casa aumentou»

21:33
Liliana e Ricky dão beijo e correm o risco de serem apanhados em flagrante - Big Brother
03:32

Liliana e Ricky dão beijo e correm o risco de serem apanhados em flagrante

Acompanhe ao minuto

Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa - Big Brother

Assaltantes atacam casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa com Cleide no interior

Bruna Gomes e Bernardo Sousa estão em choque após a casa onde vivem ter sido assaltada na noite desta sexta-feira, dia 27 de fevereiro. Os assaltantes deixaram a habitação completamente revirada. Em choque profundo, a influenciadora mostrou imagens do estado da habitação, com todos os objetos ‘virados do avesso’ e espalhados pelo chão.

Além disso, revelou os pormenores da fatídica noite. Bruna e Bernardo estavam num evento público, dado que a comentadora do Secret Story foi premiada com uma distinção pelo seu trabalho.

«Nem sou de comentar coisas que não interessam da minha vida pessoal, mas agora é sexta-feira, voltei de uma premiação e estava tão feliz por esse reconhecimento. Chegamos a casa, a casa completamente do avesso», contou Bruna Gomes, em desespero.

«Entraram, levaram um monte de coisas», contou, ainda, em lágrimas.

A cadela do casal, Cleide, estava em casa na hora do assalto e assistiu a tudo. Bruna Gomes e Bernardo estavam na Gala do Prémio 5 Estrelas na hora do assalto. «Graças a Deus a Cleide está bem», desabafou.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

 A polícia foi chamada ao local e está a investigar. Já o casal está «completamente em choque».

@brunapgo

 

♬ stellar - .diedlonely & énouement
Mais real do que isto? Só se for Premium. TVI Reality 24h, sites sem anúncios, benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Bruna Gomes Assalto Casa Bernardo Sousa

Fora da Casa

Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»

Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»

Ontem às 22:29
Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

Ontem às 21:44
Marie internada "pela décima vez" após sofrer overdose

Marie internada "pela décima vez" após sofrer overdose

Ontem às 19:14
João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras»

João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras»

Ontem às 18:35
Marisa e Pedro Jorge reagem à polémica em torno da "entrega" da cadela: «Estou a ver malta nervosa»

Marisa e Pedro Jorge reagem à polémica em torno da "entrega" da cadela: «Estou a ver malta nervosa»

Ontem às 15:50
Catarina Miranda e Leandro trocam farpas em público. Este é o drama mais quente do momento

Catarina Miranda e Leandro trocam farpas em público. Este é o drama mais quente do momento

Ontem às 12:52
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante

Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante

Há 1h e 59min
Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Hoje às 10:10
Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Hoje às 10:11
João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras»

João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras»

Ontem às 18:35
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Ver Mais

Notícias

Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante

Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante

Há 1h e 59min
«Sou um gajo pacífico…» Diogo deixa aviso a Eva e gera tensão

«Sou um gajo pacífico…» Diogo deixa aviso a Eva e gera tensão

Há 2h e 20min
Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Hoje às 10:10
Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»

Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»

Ontem às 22:29
Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

Ontem às 21:44
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

Há 3h e 43min
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

Ontem às 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

Ontem às 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

26 fev, 18:40
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

Hoje às 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

Ontem às 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

Ontem às 17:40
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
02:20

Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»

Ontem às 16:49
«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival
01:22

«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival

26 fev, 23:32
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Foi o que sobrou": revelada imagem inédita, após assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa!

"Foi o que sobrou": revelada imagem inédita, após assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa!

Há 2h e 42min
Após "pós-operatório complicado", Francisco Macau desabafa: "Foi dar um passo atrás"

Após "pós-operatório complicado", Francisco Macau desabafa: "Foi dar um passo atrás"

Há 3h e 4min
"Pouco digno": longe de Portugal, Marcia Soares revolta-se com decisão de ex-concorrentes de reality shows!

"Pouco digno": longe de Portugal, Marcia Soares revolta-se com decisão de ex-concorrentes de reality shows!

Há 3h e 40min
Francisco Macau: já vem aí o terceiro filho?

Francisco Macau: já vem aí o terceiro filho?

Hoje às 09:53
Casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa assaltada!

Casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa assaltada!

Hoje às 07:53
Ver Mais Outros Sites