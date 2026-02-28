Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Bruna Gomes e Bernardo Sousa estão em choque após a casa onde vivem ter sido assaltada na noite desta sexta-feira, dia 27 de fevereiro. Os assaltantes deixaram a habitação completamente revirada. Em choque profundo, a influenciadora mostrou imagens do estado da habitação, com todos os objetos ‘virados do avesso’ e espalhados pelo chão.

Além disso, revelou os pormenores da fatídica noite. Bruna e Bernardo estavam num evento público, dado que a comentadora do Secret Story foi premiada com uma distinção pelo seu trabalho.

«Nem sou de comentar coisas que não interessam da minha vida pessoal, mas agora é sexta-feira, voltei de uma premiação e estava tão feliz por esse reconhecimento. Chegamos a casa, a casa completamente do avesso», contou Bruna Gomes, em desespero.

«Entraram, levaram um monte de coisas», contou, ainda, em lágrimas.

A cadela do casal, Cleide, estava em casa na hora do assalto e assistiu a tudo. Bruna Gomes e Bernardo estavam na Gala do Prémio 5 Estrelas na hora do assalto. «Graças a Deus a Cleide está bem», desabafou.

A polícia foi chamada ao local e está a investigar. Já o casal está «completamente em choque».