Esta foi a mensagem de Bad Bunny que fez Bruna Gomes reagir. E está a emocionar o mundo

Bruna Gomes reagiu a um dos temas mais comentados do momento: a atuação de Bad Bunny no Super Bowl LX. Na tarde desta segunda-feira, dia 9 de fevereiro, a ex-concorrente e comentadora mostrou identificar-se com o discurso inspirador do artista.

Durante a atuação, Bad Bunny falou contra o racismo e deixou claras críticas sociais e políticas. O cantor deixou uma mensagem marcante: "os sonhos podem tornar-se realidade", num claro gesto de esperança e solidariedade.

Foi através de uma publicação no Instagram que a comentadora reagiu ao espetáculo do artista: «Ontem Bad Bunny foi casa e abraço para muita gente. "A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor."», escreveu Bruna Gomes.

Na fotografia da publicação pode ainda ler-se uma citação inspiradora sobre viver sonhos que a ex-concorrente decidiu realçar: «quero dedicar este prémio a todas as pessoas que tiveram de deixar sua terra natal, seu país, para seguir seus sonhos. – bad bunny».