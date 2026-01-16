A maior prova de amor! Bernardo Sousa eterniza Bruna Gomes na pele com duas tatuagens cheias de significado

Bernardo Sousa acaba de eternizar o amor que sente por Bruna Gomes na sua pele. A comentadora de reality shows da TVI partilhou, nas redes sociais, um vídeo em que mostra o marido a tatuar o seu diminutivo, BRU, na perna.

Com muito humor à mistura, Bernardo Sousa explicou por que tomou esta decisão. «Estou casado, já não posso fazer nada», brincou.

Mas as provas de amor não se ficaram por aqui. Mais tarde, Bruna Gomes mostrou-se emocionada com a dupla homenagem que Bernardo Sousa lhe fez. «O Ber também quis fazer a data do nosso casamento», revelou.

Pode ver tudo aqui:

Bernardo Sousa reagiu à publicação da mulher. «Eternamente marcados 😬», escreveu, na caixa de comentários, que também se encheu de mensagens dos fãs, que ficaram rendidos a este gesto romântico. «Que lindo Bru, tu mereces todo esse Amor ❤️», «Sendo amada como sempre mereceu! Deus tem sempre planos melhores e MAIORES pra gente! Vc é luz», «Amo como ele te ama sou tão fã», «Amo esse casal! ❤️», «BRU 🥹 como 3 letrinhas apenas têm tanto significado, amo ❤️», são alguns dos comentários que se podem ler.