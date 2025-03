As fotografias de Bruna Gomes e Bernardo Sousa que levaram os fãs à loucura: «Sonhei que estava esperando bebé...»

Carnaval no Brasil: Bruna Gomes e Bernardo Sousa divertem-se e os registos são apaixonantes

Novo destino de sonho! Após a passagem no Carnaval no Rio, Bernardo Sousa e Bruna Gomes rumaram a novo destino paradisíaco, para dias de descanso e romance.

Coincidência emocionante! Bruna partilhou fotografias apaixonantes e uma fã fez um comentário inédito. Será que vem aí bebé?

Bernardo Sousa e Bruna Gomes: o amor que nasceu sob os holofotes do Big Brother Famosos continua a encantar os seguidores. Bruna Gomes e Bernardo Sousa, que se conheceram durante a participação no reality show da TVI, casaram recentemente e têm vivido momentos de puro amor.

O casal, que conquistou o público com a sua cumplicidade desde o primeiro momento, escolheu um destino paradisíaco para celebrar esta nova etapa da sua relação. Entre praias de águas cristalinas e passeios ao pôr do sol, Bruna e Bernardo têm brindado os fãs com fotografias e vídeos que transbordam amor.

As reações não tardaram a surgir, com milhares de comentários a desejar felicidades ao casal. «O Rio de Janeiro ainda fica mais lindo com vocês», escreveu uma seguidora brasileira.

Nos comentários de um dos posts feitos por Bruna Gomes, na viagem com o marido Bernardo Sousa, pode ler-se o comentário hilariante de uma fã: «Sonhei que vc estava esperando baby».

Bruna Gomes e Bernardo Sousa continuam, assim, a partilhar a sua história de amor com o mundo — um romance que começou dentro da casa mais vigiada do país e que, agora, ganha novas páginas num cenário de sonho.

Após viverem a energia contagiante do Carnaval no Rio de Janeiro, Bernardo Sousa e Bruna Gomes decidiram rumar a um novo destino paradisíaco. O casal está agora na Praia do Forte, na Bahia, para aproveitar momentos de descanso na praia.

De um Carnaval vibrante a um refúgio tropical, o casal continua a encantar os seguidores com momentos únicos – e esta coincidência inesperada só veio reforçar a magia da sua relação.