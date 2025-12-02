Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

Bruna Gomes voltou a arrancar gargalhadas nas redes sociais ao partilhar um momento inesperado e muito natalício. A criadora de conteúdos decidiu surpreender o namorado, Bernardo Sousa, ao aparecer em casa vestida com um disfarce icónico: uma árvore de Natal completa, com estrela e até presentes incluídos.

O momento foi registado em vídeo e publicado no Instagram, onde Bruna surge a caminhar na direção de Bernardo, que não conteve o riso ao ver a “transformação” da namorada. Divertida, a influenciadora escreveu na legenda: «Única árvore de Natal possível para 2025🥹 KKKKK»

A publicação rapidamente se tornou viral, somando milhares de gostos e comentários de seguidores que elogiaram o humor do casal, conhecido pela espontaneidade e boa disposição.

O vídeo tornou-se mais um dos momentos leves e divertidos que Bruna e Bernardo, um dos casais mais acarinhados pelo público português, partilharam, reforçando o espírito natalício… e o sentido de humor que marca a relação.