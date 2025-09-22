Bruna Gomes e Bernardo Sousa ainda não tinham mostrado esta parte da casa nova. E é incrível

Bruna Gomes e Bernardo Sousa compraram uma casa de sonho em conjunto - um duplex na zona de Lisboa - e já tinham mostrado o andar de cima ao público.
Agora, o casal de ex-concorrentes do Big Brother Famosos mostrou o andar de baixo - num vídeo publicado no canal de YouTube - e surpreendeu todos com a partilha e com as áreas incríveis do apartamento.
Desde a entrada casa espaçosa, a um escritório incrível e cheio de luz, a nova casa do casal é surpreendente. Mas o mais surreal de tudo ainda está por vir.
Bruna e Bernardo têm um armário aparentemente normal no escritório, o que ninguém sabe, pois não se vê à primeira vista, é que dentro dele está 'escondida' uma casa de banho impressionante.
«O que tem de legal aqui, gente, aqui está fechado, entrou no escritório 'ah um armário', aí o que tem dentro do armário? Um banheiro (casa de banho). Eu achei isso genial, porque daí fica tudo escondidinho e eu acho a coisa mais linda do mundo», disse Bruna no video.
Veja o vídeo em cima (episódio 2) e surpreenda-se. Veja ainda o primeiro vídeo (episódio 1) o piso de cima da casa de Bruna e Bernardo e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do apartamento.