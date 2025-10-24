Bruna Gomes e Bernardo Sousa voltam aos reality shows? A "prova" que está a dar que falar

Foi através dos stories do Instagram que Bruna Gomes partilhou, na passada quinta-feira, 23 de junho, um momento divertido ao lado de Bernardo Sousa e alguns amigos. A comentadora partilhou um vídeo gravado na sua própria casa, com a legenda bem-humorada: «Que tal um reality em casa?»

No registo, Bruna surge descontraída e lança a ideia a Ana: «O que é que tu achas de fazermos um reality show nosso?» A brincadeira continuou quando a influencer decidiu questionar também Bernardo e o amigo João sobre a possibilidade de participarem nesse “reality caseiro”.

Entre risos, Bruna pediu a João que fizesse de apresentador, e ele entrou no espírito da brincadeira, dando até nome ao suposto programa: «Casa dos Brunardo».

Sem perder o ritmo, João apresentou o primeiro concorrente, Bernardo Sousa, e perguntou-lhe como se sentia por “entrar na casa”. O piloto respondeu, em tom de brincadeira: «Quero desistir, já estou cansado ».

O momento arrancou gargalhadas de todos e encantou os seguidores, que adoraram a química e o bom humor do casal.